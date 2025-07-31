旅美專家：顧立雄不是被拒赴蒙特利會談 是取消5月德州活動

英國金融時報報導宣稱美國政府於6月臨時取消原訂與我國防部長顧立雄在華府五角大廈的會談。旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，6月被取消的國防會談，應該指的是美台之間的「蒙特瑞會談 」（Monterey Talks），且顧立雄取消的是5月赴德州的活動，是台灣官員自己的決定。

梅復興今天透過社群評論表示，金融時報報導所稱6月被取消的國防會談應該指的是蒙特瑞會談 （Monterey Talks），但台灣的國防部長傳統上本來就不出席該會議。而且蒙特瑞會談也不是被取消，而只是暫緩、延後。

他說，至於這是否與川普政府正與北京談判緊鑼密鼓有關，當然可以推敲。但如果美國正在進行攸關其國力消長與進入新冷戰時代𥚃中共戰略競爭博弈的談判，那美方暫時排除一些可能導致無謂噪音或困擾的變數，也無可厚非。台灣當然不需要喜歡，但應該也不難理解。

梅復興表示，顧立雄原本的確曾考慮訪美，但與蒙特瑞會談無關，時間也不在6月。原本的計劃是5月間前往德州出席一個活動，行程中也有安排其他拜會行程，但後來未能成行。但未能訪美的原因非美方封殺，而是台灣官員自己的決定。

梅復興表示，對國家之間關係的分析必須以準確的資訊為依據，不宜將沒有因果關係的事件混為一談，甚至從而做出不可靠的斷論或推判。

本報6月28日曾獨家披露，台美最高層級的安全會議「蒙特利會談」（Monterey Talks）原訂當周在美舉行，我方代表團已提前啟程開抵美國，但美國總統川普台灣時間22日上午宣布美軍攻擊伊朗3處核設施，中東情勢吃緊，會議被迫延後，目前無法確定會談延至何時。

國防部當時回應，台美安全合作，以維護區域和平與穩定為目標，雙方持續透過既有交流機制，保持必要對話，強化合作基礎。有關會談細節，沒有說明。