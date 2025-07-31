共軍昨發動聯合戰備警巡 37共機7共艦擾台

共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機37架次、共艦7艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國軍漢光41號演習結束後，共軍昨日再次發動聯合戰備警巡，國防部統計，從昨（30）日清晨到今（31）日清晨6點為止，共計偵獲共機37架次，共艦7艘持續在台海周邊活動，其中有26架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時到傍晚5時15分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計32架次在台海中線沿線活動，其中22架次曾逾越中線進入我北部及西南空域活動，並沿我應變區外圍環繞台灣本島飛行。

西南空域方面，從昨天上午7時50分至中午12時55分，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機計4架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。

另外，昨天上午7時50分至中午11時30分，也發現中共輔戰機1架，在北部防空識別區外徘徊。