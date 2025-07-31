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中共44機艦擾台 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北31日電

國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲37架次共機，其中26架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，並偵獲共艦7艘，總計中共44機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天指出，自昨天上午8時15分起，陸續偵獲中共各型軍機33架次出海活動，其中23架次逾越中線及其延伸線，進入台灣周邊空域，配合共艦假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時至昨天下午5時15分，在台灣海峽空域偵獲中共32架次主、輔戰機及無人機，其中22架次逾越台灣海峽中線。

國軍另於昨天上午7時50分至昨天中午12時55分，在台灣西南空域偵獲中共4架次主、輔戰機及無人機，並於昨天上午7時50分至昨天上午11時30分在台灣防空識別區以外的北部空域，偵獲中共1架輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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