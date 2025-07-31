中共44機艦擾台 國軍嚴密監控應處

在7月底空軍雷虎小組所使用的AT-3正式卸下任務，隨之由勇鷹高級教練機接替往後的表演任務，並將在今年國慶要進行首次的壓軸衝場。 這集邀請到軍情與航空網站主編施孝瑋來分享，不同國家的特技表演隊，不同國情、不同機種、不同人員編制，會讓整體的風格有什麼不一樣的變化。

2025-07-30 14:39