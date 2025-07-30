共軍又來亂 33共機出海「聯合戰備警巡」

國防部表示，從今天上午8時15分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計33架次出海活動，其中23架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

這次共軍繼7月14日之後，再次發動聯合戰備警巡，也是我方漢光41號演習結束後共軍首次大規模動作，國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。