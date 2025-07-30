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賴總統主持將官晉任授階典禮 肯定國軍支援救災任務

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

賴清德總統30日上午主持「中華民國114年8月份將官晉任授階典禮」，肯定上個月「漢光41號演習」實兵演練圓滿結束，也感謝國軍支援各項救災任務，展現軍民團結、共同守護家園的決心。

包括總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、空軍司令鄭榮豐、憲指部指揮官鄭禎祥等均在場觀禮。

賴總統表示，向8月份晉任的各位將軍表達誠摯的祝賀與嘉勉。將軍是帶領部隊邁向精實戰力的關鍵人物，晉任不只是榮譽的象徵，更代表著更重大的責任和使命。國家對各位寄予厚望，期許大家持續精進專業、深化改革、穩固戰備，共同守護國家安全。

賴總統說，首先恭喜吳逸聖、虞德忠兩位晉任中將。吳將軍積極推動國防法務改革，包括修正軍人權益保障相關法令、以及重新打造符合公平審判原則的軍事審判制度，除了讓行政救濟制度更完善，也兼顧人權保障與部隊紀律，強化國軍法治體系。而虞將軍無論是在與友邦國家的軍事合作案、或是各項飛安考核及專案督導查證等政策的推動，都有許多貢獻。

賴總統也說，恭喜吳純顯、苑汝瑋、黃教展、楊怡泰、廖伯文，5位晉任少將。各位分別在法制推展、聯合情監偵作業、軍備武獲、人員教育訓練，以及空防戰訓等各領域任務都盡忠職守，持續提升國軍戰力，強化了國家的整體防衛韌性。

賴總統提到，上個月「漢光41號演習」實兵演練圓滿結束。他肯定各級幹部與全體官兵，除了透過演習驗證戰備能力、科技應用與民間協力，也再次強化「防衛固守、重層嚇阻」的戰略目標。希望在演習之後，各級幹部都能深入分析各項演練的執行成效，檢討策進作為，讓部隊戰力再精進、軍事戰略更周延，也讓國防韌性更加堅實。

賴總統表示，在演習期間，中南部遭受颱風侵擾，國軍也立即調整布署，與地方政府合作，支援各項救災任務，展現軍民團結、共同守護家園的決心。他再次感謝大家在各自崗位上努力。身為三軍統帥，他深知唯有每一位官兵堅守崗位、戮力以赴，國防才能穩固。未來繼續團結努力，提升國防力量，成為國家安全最堅實的依靠，共同守護台灣的民主與自由。

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