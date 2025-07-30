漢光演習遇颱風 總統肯定國軍調整部署支援救災
總統賴清德今天主持將官晉任授階典禮表示，上個月「漢光41號演習」實兵演練圓滿結束。在演習期間，中南部遭受颱風侵擾，國軍也立即調整部署，與地方政府合作，支援各項救災任務，展現軍民團結、共同守護家園的決心。
總統指出，未來繼續團結努力，提升國防力量，成為國家安全最堅實的依靠，共同守護台灣的民主與自由。
總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹等人陪同下主持「中華民國114年8月份將官晉任授階典禮」致詞表示，今天要向晉任的各位將軍，表達誠摯的祝賀與嘉勉。
總統提到，將軍是帶領部隊邁向精實戰力的關鍵人物，晉任不只是榮譽的象徵，更代表著更重大的責任和使命。期許大家持續精進專業、深化改革、穩固戰備，共同守護國家安全。
首先，總統恭喜吳逸聖、虞德忠兩位晉任中將。總統表示，吳逸聖積極推動國防法務改革，包括修正軍人權益保障相關法令，以及重新打造符合公平審判原則的軍事審判制度，除了讓行政救濟制度更完善，也兼顧人權保障與部隊紀律，強化國軍法治體系。
總統說明，而虞德忠無論是在與友邦國家的軍事合作案、或是各項飛安考核及專案督導查證等政策的推動，都有許多貢獻。
另外，總統恭喜吳純顯、苑汝瑋、黃教展、楊怡泰、廖伯文等5位晉任少將。總統談及，5位分別在法制推展、聯合情監偵作業、軍備武獲、人員教育訓練，以及空防戰訓等各領域任務，都盡忠職守，持續提升國軍戰力，強化國家的整體防衛韌性。
總統解釋，上個月「漢光41號演習」實兵演練圓滿結束。他要肯定各級幹部與全體官兵，除了透過演習，驗證戰備能力、科技應用與民間協力，也再次強化「防衛固守、重層嚇阻」的戰略目標。他也希望，在演習之後，各級幹部都能深入分析各項演練的執行成效，檢討策進作為，讓部隊戰力再精進、軍事戰略更周延，也讓國防韌性更加堅實。
此外，總統表示，在演習期間，中南部遭受颱風侵擾，國軍也立即調整部署，與地方政府合作，支援各項救災任務，展現軍民團結、共同守護家園的決心。
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