審計報告：空軍勇鷹高教機發動機故障頻繁 3年壞148次

空軍勇鷹高教機正陸續交機中，不過審計部公布總決算報告發現，勇鷹機有部分無線電機等裝備故障頻傳，甚至有同一件裝備故障超過3次以上，另外勇鷹機的發動機也有受損頻繁問題，3年間發生148次故障，影響勇鷹機妥善。審計部同時發現，漢翔維修經國號戰機，有部分品項延遲超過6年以上，也影響經國號的妥善率。

空軍以「虹翔三號」為計畫代號採購66架AJT勇鷹高教機，總金額686億元，預計115年要交機完畢，審計部報告指出，到去年10月16日查核日為止，勇鷹機交機37架，由國防部與漢翔公司簽訂機隊保修維護合約。

不過，審計部發現，勇鷹機從110年11月交機起，計有112項、648件裝備系統件在保固期間內送修，故障頻率前10項為超／極高頻無線電收發機、左主輪門收放致動器等；同序號裝備故障3次以上者有10項、18件，有部分品項的維修期程長，甚至有707天尚未修復者。

審計部進一步指出，勇鷹機服役期間，所使用的F124發動機頻繁受損，到審計部查核為止，計有111架次（發動機148次），影響飛機妥善。

國防部對此回覆表示，空軍以強化產製期間的驗收機制，要求中科院督促漢翔釐清裝備系統頻繁故障原因，並訂定系統件修復期程，每周檢討並優先處理超過90天與急需品項。同時透過原廠改善硬體製程、升級軟體版本等，提升修復效率和可靠度。同時針對F124發動機頻繁受損問題，空軍已完成發動機損傷調查，要求中科院督導修復並釐清是否有組裝瑕疵。

審計部同時並指出，經國號戰機循策略性商維委由漢翔執行廠級維修，由國防部與漢翔簽約提供技術支援、供應品採購和維修服務，不過到今年4月為止，空軍向漢翔下單維修，超過維修期限一年仍未修復者有11項、240件，其中有部分品項延遲修復已超過6年，影響經國號戰機的妥善。

空軍表示，空軍保修指揮部已要求漢翔器材修復及籌補作業納入每周追蹤，暫緩付款給漢翔，要求漢翔強化故障預警、供應鏈管理等作為，並規劃在116年簽訂新約時增訂報價時限和違約罰則，以避免延宕修復的期程。