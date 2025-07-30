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雷神逾報52億元繳回 審計部：軍購仍多缺失
軍火商雷神公司去年爆發逾報軍售價格的案件，審計部昨公布總決算報告指出，我方愛國者及長程預警雷達軍售案追繳五十二億元和溢收行政管理費一億九千萬元都已追回繳庫，但軍方對美軍購的執行與管理，仍有價格稽核機制、預付款滯存、老舊案未結案等多項缺失，應檢討改善。
審計部報告表示，雷神公司向美國國防部提供不實資訊導致以虛高價格簽約、並在一份合約重複收取相同費用。據美方告知，造成我方的愛國者二型飛彈性能提升暨愛國者三型飛彈系統採購案、以及長程預警雷達後續維修等兩項軍購案，溢收及賠罰金額達一億六二○二萬美元（約新台幣五十二億餘元），相關款項已全數返還繳庫。
審計部指出，此案造成我方歷年來超付數十億元資金，國防預算資源未能有效運用，顯示現行軍購價格稽核機制不足，且雷神高報售價使行政管理費用隨之高估，國防部應協請美方強化軍購價格稽核機制、研擬改善措施，同時應全面清查我方與雷神相關軍購案件，如有類似情形，應協請美方爭取退還。
國防部回覆，經持續透過ＡＩＴ與美方相關單位清查，總計雷神也超收行政管理費六一二萬美元，已於去年十二月十日繳回。
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