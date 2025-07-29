國軍「官兵權益保障會」掛牌 顧立雄：完善軍中人權保障機制

國防部修訂「陸海空軍懲罰法」及「軍人權益事件處理法」將於8月6日施行，國防部長顧立雄今天主持「高等軍事法院勤務法庭暨北部地方軍事法院官兵權益保障會」揭牌儀式，他強調這兩法施行後，象徵軍法體系轉型，完善官兵權益救濟處理機制，回應社會對軍中人權保障的期待。

顧立雄致詞時表示，為健全軍人權益保障制度，整合原有救濟程序，國防部於民國113年完成「陸海空軍懲罰法」修法及「軍人權益事件處理法」立法工作，兩法將於今年8月6日正式施行，未來懲罰與救濟制度將更符合法治原則，兼顧部隊領導統御與官兵權益，進一步強化制度化、法治化的軍中管理與權益維護機制。

顧立雄指出，地方軍事法院設置的「官兵權益保障會」由國防法務官及社會公正人士、專家學者兼任的權保委員組成，負責審議官兵權益救濟事件，強化制度公正性與透明度。

「軍人權益事件處理法」施行後，國軍官兵如對身分變更、公法上財產請求、獎懲或考績等行政處分不服，可直接向「官兵權益保障會」提起復審；對於其他如否准受訓、出國申請等事項，則須先向原單位提出申訴，如仍不服處理結果，可向權保會提起再申訴。

顧立雄說，官兵若對權保會的復審或再申訴結果不服，可向高等軍事法院勤務法庭提起行政訴訟，由軍事審判官審理案件，後續亦可上訴至高等行政法院。整體制度建立清楚分明的救濟體系，落實軍中法治與人權保障。