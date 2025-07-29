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未來將採購超過10萬架無人機 審計部示警訓能、訓場不足

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未來將採購超過10萬架無人機 審計部示警訓能、訓場不足

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部軍備局計畫明後年將採購5款無人機，總數量達到48750架，圖為今年漢光演習，海軍向賴總統公開今年新接收的「陸用型監偵無人機」。圖／總統府提供
國防部軍備局計畫明後年將採購5款無人機，總數量達到48750架，圖為今年漢光演習，海軍向賴總統公開今年新接收的「陸用型監偵無人機」。圖／總統府提供

軍備局日前公告將在明、後年採購4萬8千多架軍用商規無人機，經濟部航太小組今天進一步表示，未來針對全國基礎建設的重要設施安全防護，將採購超過10萬架無人機。不過審計部公布最新決算報告指出，軍方對於無人機採購、訓練及後勤維保規劃不盡妥當，陸軍無人機訓練中心的訓能、場地都不足。

軍備局日前公告，將在明、後年採購5型軍用商規無人機，總數將達48750架。規格包括長、短程定翼機、旋翼機，以及垂直起降定翼型無人機。軍備局今天舉行說明會，吸引國內外200家廠商、400多人參加並提出各項問題。據指出，與會的經濟部航太小組官員在報告時提出，針對全國基礎建設的重要設施安全防護，將採購超過10萬架無人機，引起廠商矚目。

不過，審計部近期公布總決算審核報告，針對國防部籌獲各類型無人機的採購、訓練及後勤維保規劃，提出多示警。審計部指出，陸軍委託中科院產製100架戰術型無人機，並代訓協助取得操作證，經查訓練與量能規劃及執行，陸軍於113年度委託中科院辦理專業高級IIc證照換照班隊訓練，以六軍團為例，13名參訓人員僅1人換照成功，且截至查核日止，僅2人證照仍有效。

另外，截至去年9月底止，陸軍聯兵營監偵排無人機操控手86人，其中25人（29.07％）複訓時數未達陸軍113年每月不得少於4小時之規定；同時，陸軍為滿足夜間偵蒐任務，於去年委中科院開辦無人機夜航訓練班隊，但符合參訓資格的36人中，實際參訓並取得夜航資格者僅6人。

審計部並發現，陸軍於去年7月成立無人機訓練中心，規劃年訓300人，但今、明年接裝的軍用商規無人機需要操控手超過千人，訓練量能顯有不足；又陸軍規劃取得民航局認證之4座考照場，截至去年11月底止，尚未完成申請，相關訓練規劃與需求存有落差等情事。

陸軍對此回覆表示，會檢討將無人機換證考試鑑測項目納入駐地訓練要項，並且協調中科院研討流路規劃，增進人員夜間操作的職能。同時，無人機訓練中心今年度因應需求增開訓練班次，計畫年訓量1160人，可以滿足陸軍各部隊無人機操控手需求，並且預計在明年(115年)完成5座無人機訓練及考照場的整建。

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