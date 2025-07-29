快訊

前任住持捲極樂醜聞…少林寺宣布由「他」接任 是全國人大代表

獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光

豪雨重創中南部民宅！賴總統坐鎮應變中心 指示政院成立災害重建小組

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海軍性能提升原型艦康定級承德艦，昨日首度進行海上測試。圖為返港畫面。圖/讀者蘇嘉健提供
海軍性能提升原型艦康定級承德艦，昨日首度進行海上測試。圖為返港畫面。圖/讀者蘇嘉健提供

海軍實施性能提升工程中的康定級承德艦，昨（28）日首度實施海上測試，進出港時開動新配備的「Type 997」ARTISAN 3D艦載相列雷達。雷達天線每分鐘30轉速度旋轉，十分吸睛。

承德艦昨日10時30分出港，由於艦上拖曳式聲納艙門改裝擴大後，領港人離艦時，被目擊改由直升機起降甲板側面離艦。艦艇下午4時30分就返港。

康定級艦性能提升工程項目之一，採用英國BAE公司的「匠師」（ARTISAN）「Type 997」中程區域搜索雷達，偵測距離達200公里。

BAE曾對外表示，997型雷達具備「同時追蹤900個目標以上，並能有效追蹤以3馬赫移動的高爾夫球大小目標。能有效偵測新世代超音速反艦飛彈的能力。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興表示，這型該雷達於2013年正式服役，開始為英國皇軍海軍廣泛使用，在其11艘23型（Type 23）巡防艦、兩艘伊麗莎白級航空母艦，三艘大型兩棲母艦上安裝，迄今使用經驗相當滿意。同型雷達也將運用在我海軍新建2000噸級輕型巡防艦案。

這型雷達天線採用兩面背對背的陣列，據目擊，承德艦昨進出港時，雷達天線以每分鐘30轉的速度旋轉，提供艦艇360度的偵測涵蓋。

海軍性能提升原型艦康定級承德艦，昨日進出港時開動新配備的「Type 997」ARTISAN 3D艦載相列雷達。雷達天線每分鐘30轉速度旋轉。圖／截取自讀者蘇嘉健提供影片
海軍性能提升原型艦康定級承德艦，昨日進出港時開動新配備的「Type 997」ARTISAN 3D艦載相列雷達。雷達天線每分鐘30轉速度旋轉。圖／截取自讀者蘇嘉健提供影片

編輯推薦

海軍 英國

延伸閱讀

機密會議竟帶手機入場 「啪」一聲落地偵潛官被記過還不服

海軍承德軍艦完成性能提升工程 今首度海上測試

法自曝「戴高樂號」航母在南海遇陸山東艦 還遭陸40軍艦監控

防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

相關新聞

獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光

海軍實施性能提升工程中的康定級承德艦，昨（28）日首度實施海上測試，進出港時開動新配備的「Type 997」ARTISA...

籲台借鏡烏克蘭經驗 美前陸軍上將：現在是無人機時代

美國前陸軍上將彼得雷烏斯（David Petraeus）28日表示，台灣應該借鏡烏克蘭戰場，指戰車、裝甲車等，已無法在無...

蔣經國日記／國際政客訪台只為生意 日本首相也不例外

國際政客利用中華民國的外交關係做生意牟利，一直是大家明知其有，卻無具體證據的事情，蔣經國生前留下的日記，留下了不少美日政客藉著拉攏台灣，大賺其錢的記事。 蔣經國生前最不喜歡這類找門路做台灣生意的事情，所以在他的私人日記當中，留下了許多實際接觸的見聞，其中層級較高的應該是擔任過日本首相的岸信介，利用與台灣的友善關係，大搞香蕉輸日的生意。

50輛雲豹裝甲車 抗彈鋼板現裂痕 已改良完畢

民眾黨立委黃國昌日前指控，國策顧問陳國欽擔任董事長的興采實業涉陸軍服裝供售站弊案，昨天又在立院質疑，本案決標金額超過軍方...

「做好作戰準備」英國防相備戰台海可能戰事 外交部：共促自由印太

英國國防大臣希利日前表示，如果台灣發生戰事，英國已做好作戰準備。外交部發言人蕭光偉今天表示，肯定英國多次以具體行動支持台...

朝野檢討漢光演習 應區分迷彩「辨識敵我」、兵推廈門

「漢光演習雖試行新的黑白灰城市迷彩，但中共解放軍可能有類似裝備，呼籲國防部仍要做好部署與宣傳！」綠委陳俊宇如此建議國防部，部長顧立雄則說…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。