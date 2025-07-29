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獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光
海軍實施性能提升工程中的康定級承德艦，昨（28）日首度實施海上測試，進出港時開動新配備的「Type 997」ARTISAN 3D艦載相列雷達。雷達天線每分鐘30轉速度旋轉，十分吸睛。
承德艦昨日10時30分出港，由於艦上拖曳式聲納艙門改裝擴大後，領港人離艦時，被目擊改由直升機起降甲板側面離艦。艦艇下午4時30分就返港。
康定級艦性能提升工程項目之一，採用英國BAE公司的「匠師」（ARTISAN）「Type 997」中程區域搜索雷達，偵測距離達200公里。
BAE曾對外表示，997型雷達具備「同時追蹤900個目標以上，並能有效追蹤以3馬赫移動的高爾夫球大小目標。能有效偵測新世代超音速反艦飛彈的能力。
旅美的台海安全研究中心主任梅復興表示，這型該雷達於2013年正式服役，開始為英國皇軍海軍廣泛使用，在其11艘23型（Type 23）巡防艦、兩艘伊麗莎白級航空母艦，三艘大型兩棲母艦上安裝，迄今使用經驗相當滿意。同型雷達也將運用在我海軍新建2000噸級輕型巡防艦案。
這型雷達天線採用兩面背對背的陣列，據目擊，承德艦昨進出港時，雷達天線以每分鐘30轉的速度旋轉，提供艦艇360度的偵測涵蓋。
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