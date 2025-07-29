籲台借鏡烏克蘭經驗 美前陸軍上將：現在是無人機時代

美國前陸軍上將彼得雷烏斯（David Petraeus）28日表示，台灣應該借鏡烏克蘭戰場，指戰車、裝甲車等，已無法在無人機主宰的現代戰場上生存，呼籲美國和台灣在軍事上都必須做出轉型。

彼得雷烏斯也呼籲說，台灣軍方應該派人到烏克蘭學習考察。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）28日，由前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁負責主持，邀請到曾擔任美國駐阿富汗部隊指揮官的彼得雷烏斯座談，針對台灣如何可以借鏡烏克蘭在俄烏戰場上的經驗。

彼得雷烏斯指出，台灣能學到的第一課就是嚇阻政策不能失敗；彼得雷烏斯認為說，烏克蘭在俄羅斯入侵前的嚇阻政策是失敗的，指烏克蘭並沒有做到足夠、明顯的準備；彼得雷烏斯強調說，任何花在嚇阻政策上的錢都是值得的，否則之後只會花費更多。

彼得雷烏斯也表示，美國的部分行為向俄國釋出錯誤的訊號，讓俄國總統普亭認為入侵烏克蘭沒有後患。

此外，彼得雷烏斯點出，烏克蘭戰場已經驗證現代戰爭出現前所未有的改變，指烏克蘭每年生產350萬架無人系統，包括空中、水上、陸上和自殺型無人機，最高一天可以出動到近7000架無人系統作戰。

彼得雷烏斯說，現代戰爭的前線非常具有殺傷力，不管是戰車、裝步戰車等都很難在第一線生存，只要敵軍被偵查無人機目擊，自殺無人機就會出動殲滅目標；彼得雷烏斯也說，不只是烏軍，俄國軍方的無人機在戰爭期間也出現長足的進步，可以飛得更高、更快，演變成俄烏之間的你來我往，不斷攻防的無人機大戰。

彼得雷烏斯呼籲說，美國必須做出轉型，從擁有較小數量、人為操作、非常有能力，卻也非常昂貴的武器系統，改為數量龐大的無人系統，且非遠端人為操控，而是透過演算法來控制。

彼得雷烏斯呼籲說，台灣軍方應該派人到烏克蘭做實地考察、學習，吸收烏克蘭的戰爭經驗。