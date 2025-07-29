50輛雲豹裝甲車 抗彈鋼板現裂痕 已改良完畢

民眾黨立委黃國昌日前指控，國策顧問陳國欽擔任董事長的興采實業涉陸軍服裝供售站弊案，昨天又在立院質疑，本案決標金額超過軍方編列預算，錢從哪裡來？黃國昌也質疑，目前陸軍的承包廠商是全聯，全聯有做衣服嗎？

黃國昌在外交及國防委員會質詢，陳國欽先前到中國設廠，還盛讚對岸的智慧財產權保護；政黨輪替後，搖身一變，大舉取得國防部相關標案，從二○一七年到二○二五年，不含這次的服裝供售站案，就已達到卅八億元。他又質疑，國軍服裝供售站委商契約，陸軍部分是全聯，但全聯有做衣服嗎？

國防部長顧立雄「呃」了一聲，才說這個部分是供售站部分。黃國昌表示，那個不是只有供售站，而是國防部的地，在國防部旁邊，「你們提供房子讓他們賣衣服」。

對於陸軍服裝供售站由陸軍承包，國防部解釋，本案是建構「供售服務平台」，提供服裝產製、電子商務、賣場經營、資訊管理、倉儲調度及物流配送等專業服務；凡符合資格之廠商，均可參與標案。

此外，民進黨立委王定宇質詢，雲豹裝甲車有五十輛出現抗彈鋼板裂痕，其中廿七輛是近兩年內製造，這是中鋼的材料有問題，還是設計或使用有問題？軍備局長林文祥中將說，陸軍在前年七月就發現問題，隨即對三○五輛車檢查，發現車身裂痕有五十輛、砲塔裂痕十六輛，經過第三方公正單位檢視，認定是焊道不良，中鋼機械也曾對外說明，焊道需要加強，目前車身部分都已執行改良完畢。顧立雄也補充，已與廠商重簽廿年全壽期保固。