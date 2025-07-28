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「做好作戰準備」英國防相備戰台海可能戰事 外交部：共促自由印太

中央社／ 台北28日電
英國國防大臣希利日前表示，如果台灣發生戰事，英國已做好作戰準備。外交部發言人蕭光偉今天表示，肯定英國多次以具體行動支持台海和平，台灣將持續深化與理念相近國家合作，共同促進自由及開放的印太地區。本報系資料照
英國國防大臣希利日前表示，如果台灣發生戰事，英國已做好作戰準備。外交部發言人蕭光偉今天表示，肯定英國多次以具體行動支持台海和平，台灣將持續深化與理念相近國家合作，共同促進自由及開放的印太地區。本報系資料照

英國國防大臣希利日前表示，如果台灣發生戰事，英國已做好作戰準備。外交部發言人蕭光偉今天表示，肯定英國多次以具體行動支持台海和平，台灣將持續深化與理念相近國家合作，共同促進自由及開放的印太地區。

「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，英國航艦「威爾斯親王號」停靠澳洲北部港市達爾文（Darwin）參加軍演，英國國防大臣希利（JohnHealey）登上航艦受訪表示，如果台灣發生戰事，英國已做好在太平洋地區作戰的準備。也登艦的英國外交大臣拉米（David Lammy）先前則指出，英國計劃在台灣海峽執行更多航行自由行動。

外交部發言人蕭光偉晚間回覆中央社提問表示，針對英國政府公開表達與其盟邦，共同維護印太區域和平與穩定的決心，外交部表示歡迎與肯定。英國政府已多次重申印太與跨大西洋情勢密不可分，並以具體行動支持台海和平與穩定，包括於6月派遣英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」穿越台海，以及發布「國家安全戰略」等報告納入友台文字。

蕭光偉強調，台海和平與穩定對全球安全及繁榮不可或缺，台灣將持續深化與英國等理念相近國家合作，共同促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。

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