「雲豹」八輪裝甲車鋼板現裂痕 國防部：已加簽全壽期保固
目前擔任國軍機械化步兵最重要戰鬥車輛的「雲豹」八輪裝甲車，傳出抗彈鋼板出現裂痕。國防部證實，經第三方公正單位檢測，車身有50輛有裂紋，砲塔則為16輛，目前車身部分均已完成補強。
民進黨立委王定宇在立法院外交國防委員會質詢，50輛雲豹出現抗彈鋼板裂痕，其中27輛是近兩年內製造的CM34，23輛是已超過保固期限的CM32、CM33。他質疑，這是中鋼的材料有問題，還是設計或使用有問題？
軍備局長林文祥中將說，裂紋問題早在民國112年7月，陸軍就已經發現。軍備局得到這訊息後，對全陸軍305輛檢查，車身有裂痕的有50輛、砲塔有16輛，經過第三方認證單位檢視，認定是焊道不良，中鋼機械也曾對外說明，焊道還要加強，目前車身部分都已執行完畢。
國防部長顧立雄也補充：已經和廠商重簽，採取20年全壽期保固。
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