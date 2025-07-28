朝野檢討漢光演習 應區分迷彩「辨識敵我」、兵推廈門

「漢光演習雖試行新的黑白灰城市迷彩，但中共解放軍可能有類似裝備，呼籲國防部仍要做好部署與宣傳！」綠委陳俊宇如此建議國防部，部長顧立雄則說，城市迷彩還在試行中，會將相關意見納入；藍委陳永康則指出，漢光演習可以加強戰俘對待與注意廈門新機場未來新航道設置，並關注金門禁限制水域的中國商船。

需留意敵我區分

立法院外交及國防委員會28日邀國防部長顧立雄等將官報告「漢光四十一號演習實施成果、檢討與後續策進作為」。民進黨立委陳俊宇表示，國軍在此次漢光演習中，試行新的「黑白灰」城市迷彩裝，且未來部分軍隊與設備可能會改塗裝，但解放軍也有類似裝備，未來要如何敵我辨識很重要。

對此，顧立雄回應說，城市迷彩還在持續進行試驗，未來會先評估哪些部隊可能會在城鎮作戰，並按照屆時的任務規畫進行處理，不會急著上路。陳俊宇也提醒說，城市迷彩與過去國軍常使用的綠色數位迷彩不同，若遭遇共軍登島作戰，可能搞混，請國防部未來要研議宣傳措施，避免敵我不分。

強化禁限制水域應處

國民黨立委陳永康則表示，整體漢光演習值得肯定，但也有一些要檢討的地方，例如若我方火力並未全面殲滅敵方，敵軍傷患該如何處理？畢竟國際上有人道法與武裝法規定，盼下次法律司可以加入漢光演習，一同協助戰務處理與人道狀況演練。另外，廈門的新機場將建成，屆時航道恐與金門領空重疊，我方空軍要多留意。

「中國許多商船都停在金門的禁限制水域！」陳永康強調，這些貨船或商船利用金門禁限制水域，作為進入廈門港的停車場，屆時金防部、國軍與海巡如何協調因應？相關作為也要符合人道精神，盼國防部下次漢光演習能多演練對中國商船或貨船進入禁限制水域的因處作為。

空防都有持續監控

針對陳永康的建議，副參謀總長執行官黃志偉回應說，漢光演習這次有模擬相關狀況，因應戰俘的演練也有做，而廈門新機場方面，主要是由民航單位協調，中國需依據國際民航法公布航道，至於禁限制水域部份，海巡署會針對中國海警船進入因應，必要時由軍方協處，空域動態上，金防部也會持續監控。

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