部隊「缺人缺裝備」影響訓練 監察院糾正陸軍司令部

監察委員賴鼎銘、蕭自佑、浦忠成今天表示，陸軍司令部辦理一年期義務役士兵基地進訓未能因政策變革及早準備完妥，發生幹部及裝備不足情事，導致影響部隊訓練，有檢討改進必要，監察院日前已通過糾正陸軍司令部。

賴鼎銘、蕭自佑、浦忠成今天透過新聞稿指出，去年國內媒體大幅報導「一年期義務役將下基地，部隊卻缺人缺裝備」，引發議論，經調查發現，此案4個步兵營基地進訓前確實缺少72項裝備，且所欠缺的裝備多為車輛及無線電機等常備設備，皆為基地進訓所必備，陸軍司令部卻未能因政策變革及早準備完妥，案發後才由作戰區內各單位緊急臨時調撥以資補救，致影響部隊訓練，確有檢討改進必要。

監委說，前總統蔡英文在民國111年12月27日就宣示1年義務役役期較符合未來台灣防衛作戰兵力需求，但此案第一批1年期義務役陸軍步兵在去年9月16日進訓基地，距政策宣示時間已逾近2年，時程足以讓陸軍司令部完妥準備所有程序，卻發生幹部及裝備不足情事，陸軍司令部實難卸怠忽責任。

監委表示，陸軍司令部未能於事前防範未然，完妥所有基地進訓準備，事後又在步兵營營長家屬向總統信箱投書，及該營營長向上級反映問題時，未能儘速妥處設法解決，均顯示陸軍內部溝通管道效能、問題應處能力及人員教育訓練等均應深切再予檢討改進。

此外，監委也提醒，基地訓練係使完成訓練的部隊具備執行作戰計畫能力，至為重要，但國軍1年期義務役士兵入伍人數將逐年擴增至數萬人，現有部隊基地數量及訓練容量已明顯不足，且陸軍司令部將常備部隊基地訓練週期自今年起改為2年1訓，恐造成義務役士兵於服役期間無法參與基地訓練。

監委還說，陸軍司令部將原於基地內實施的「普測」及「鑑測」改至基地外訓練，亦將使士兵未能接受完整的基地訓練；且各步兵新訓旅領導幹部編現比太低，中、少尉級排長缺員長期未能解決，影響新兵入伍訓練成效，國防部及陸軍司令部均應檢討妥處。