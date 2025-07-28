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海軍司令部證實 性能提升型承德軍艦今首度海上測試

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
舷號1208的承德軍艦實施性能提升工程後，今上午首度出海測試。圖為資料照。圖/讀者蘇嘉健授權使用
舷號1208的承德軍艦實施性能提升工程後，今上午首度出海測試。圖為資料照。圖/讀者蘇嘉健授權使用

海軍司令部今日證實，在高雄港實施性能提升工程的康定級承德軍艦，今(28)日上午配合施工單位台船，首度出海實施海上測試。

按預算書記載，海軍自2022年至2030年編列431億5990萬元預算，進行6艘康定級艦戰鬥系統性能提升案，針對最薄弱的防空系統與反飛彈等系統進行性能升級。首艘由承德軍艦實施改裝工程。

包括艦艏B砲位處的4聯裝海欉樹防空飛彈，改裝中科院研製「華陽」垂直發射系統，配置32枚射程可達30公里的「海劍二」防空飛彈；外購英國BAE公司「Type 997」ARTISAN 3D艦載相列雷達、艦艉改裝反潛用新型Thales CAPTAS主/被動拖曳陣列聲納組，近期都已陸續完工。

高雄港區今日上午有雨，承德軍艦低調駛出工程碼頭。依合約規範，施工單位預計今年9月前完成承德艦性能提升工程與測試，並交艦海軍。

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軍艦 飛彈 海軍司令部

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