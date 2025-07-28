海軍司令部證實 性能提升型承德軍艦今首度海上測試

漢光演習曝露防空用肩射刺針飛彈的缺點，是根本沒有敵我識別器。顧立雄視導海軍陸戰隊持刺針發射器試瞄，連敵我識別器的天線都沒有。憲兵攜彈及裝備搭捷運，不見完整裝具。陸軍特戰有天線，卻沒有敵我識別器主機。 軍方釋出刺針飛彈影像中，除了敵我識別，部分演練還缺了另一項重要裝備，資深記者洪哲政告訴你。...

2025-07-28 07:30