海軍司令部證實 性能提升型承德軍艦今首度海上測試
海軍司令部今日證實，在高雄港實施性能提升工程的康定級承德軍艦，今(28)日上午配合施工單位台船，首度出海實施海上測試。
按預算書記載，海軍自2022年至2030年編列431億5990萬元預算，進行6艘康定級艦戰鬥系統性能提升案，針對最薄弱的防空系統與反飛彈等系統進行性能升級。首艘由承德軍艦實施改裝工程。
包括艦艏B砲位處的4聯裝海欉樹防空飛彈，改裝中科院研製「華陽」垂直發射系統，配置32枚射程可達30公里的「海劍二」防空飛彈；外購英國BAE公司「Type 997」ARTISAN 3D艦載相列雷達、艦艉改裝反潛用新型Thales CAPTAS主/被動拖曳陣列聲納組，近期都已陸續完工。
高雄港區今日上午有雨，承德軍艦低調駛出工程碼頭。依合約規範，施工單位預計今年9月前完成承德艦性能提升工程與測試，並交艦海軍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言