國防部：全面檢討T112步槍配賦11個足額彈匣
民進黨立委王定宇今天呼籲，T112新式步槍應全面配賦11個彈匣（7彈匣、2連備用、2營備用），而非7個。國防部後勤及參謀次長室次長李鳳翔中將指出，已全面檢討並在115年至118年間，滿足各全槍種需求。
國防部長顧立雄上午至立法院外交及國防委員會專案報告「漢光四十一號演習實施成果、檢討與後續策進作為」，並備質詢。
王定宇質詢指出，目前T112新式步槍只配賦7個彈匣，但應配賦11個（7彈匣、2連備用、2營備用）以達到足夠數量，同時呼籲逐批將彈匣材質更換為塑鋼材料使其更加耐用，並每年定額、定量更新並汰換彈匣，類似的小投資卻能夠達到大效用。
針對配賦11個彈匣，後勤及參謀次長室次長李鳳翔中將答詢，目前已全面檢討，並在民國115年至118年間，滿足全槍種彈匣配賦需求，至於是否會定期更新並汰舊，仍在研究中。
T112由國防部軍備局研製、同T91戰鬥步槍口徑（5.56公厘）的新式步槍，規劃籌補8萬6114把，依部隊需求配發單兵光學、內紅點瞄準鏡等裝備，今年起至118年分年撥交陸軍、憲兵等單位，設計不僅導入人因工程，相較現行T91步槍的射擊精確度為100公尺、14公分的散布面，T112步槍為100公尺、9.8公分散布面，為「手掌提升到掌心」的大小。
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