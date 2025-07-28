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漢光演習多起車禍 立委籲戰車加裝行車記錄器

中央社／ 台北28日電

國軍車輛在今年漢光演習中發生多起車禍，民進黨立委羅美玲今天籲戰車加裝行車記錄器，以釐清肇責。顧立雄回應，若發生事故會進行專業調查，由於戰車沒有行車記錄器，可以透過臨近監視系統調閱或由肇事人員說明。

顧立雄上午至立法院外交及國防委員會專案報告「漢光41號演習實施成果、檢討與後續策進作為」，並備質詢。

由於包括戰車在內的軍用車輛，在此次漢光41號實兵演習中發生多起自撞或擦撞事故，民進黨立委羅美玲關切，軍方是否有規劃在戰車上裝設行車記錄器，以利肇事責任釐清。

陸軍司令部參謀長陳建義中將答詢，目前僅輪型及行政車輛有配賦行車記錄器，但軍方會依時序研議。

顧立雄回應，軍方都有替車輛投保，若發生事故也會進行專業調查，由於戰車沒有行車記錄器，但可以透過臨近監視系統調閱或由肇事人員說明。

顧立雄會前接受媒體訪問強調，未來會做好安全駕駛訓練，並讓官兵更熟悉相關路線，但任何意外都是屬於實戰化演習的一環，雖然不能因為實戰化就發生意外且視為不可避免，但反而更要利用意外更加精進並強化相關驗證項目。

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戰車 漢光演習 行車記錄器

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