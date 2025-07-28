漢光檢討／顧立雄：後備軍人動員未來優先「原兵歸原位」

立院外交國防委員會今天邀請國防部長顧立雄列席報告漢光41號演習檢討。針對號稱歷年最大規模的後備軍人動員，有被動員的民眾反映，原以為會被召集至自己戶籍所在縣市，沒想到結果卻分發到非鄰近縣市。顧立雄對此表示，此次主要驗證後備動員後恢復戰力所需要的時間，驗證後發現「原兵歸原位」方式，恢復戰力的時間比較短，未來將以此為規劃方向。

顧立雄回答立委羅美玲質詢時說，目前國軍主戰部隊的編現比約75%，一旦動員後備軍人，會優先將單位編實或擴編。國軍驗證發現，不管是編實或擴編動員，若能回到原服役單位，訓員在接受臨戰訓練的進程比較快，也能迅速恢復戰力。

英國國防大臣希利（John Healey）近日表示，若台灣發生戰事，英國已經做好在太平洋地區作戰的準備。顧立雄指出，這顯示英國對於區域和平安全穩定的重視與關切，同時也對威權主義擴張感到憂心，足以顯示台灣應加強戰整備工作，並提升自我防衛與理念相近國家合作形成嚇阻，避免中共的冒進行為。

媒體詢問，外界提及這次罷免失敗，是因中共滲透嚴重。顧立雄僅回覆：「我是來回答漢光演習的。」