顧立雄：漢光教召原兵歸原位 恢復戰力效率最佳

國軍在此次漢光演習共召集逾2萬2000名後備官兵參訓，更首次以旅級規模召訓。國防部長顧立雄今天表示，此舉主要驗證恢復戰力所需時間，並發現「原兵歸原位」的方式效率最佳，未來將以此為方向實施。

顧立雄上午至立法院外交及國防委員會專案報告「漢光41號演習實施成果、檢討與後續策進作為」，並備質詢。

此次漢光演習共召集逾2萬2000名後備官兵參訓，為歷年來數量最多，今年更首次以「旅級」規模動員召集後備部隊，其中負責戍守大桃園地區的陸軍第206旅，全旅召集共約3000名官兵，遍布各地進行恢復戰力及臨戰訓練。

顧立雄會前受訪進一步說明，此次主要驗證後備動員後恢復戰力所需要的時間，並進一步發現原兵歸原位方式恢復戰力的時間比較短，因此未來將以此為規劃方向。不管是編實或擴編動員，若能回到原單位，訓員在接受臨戰訓練的進程比較快，也能迅速恢復戰力。

針對漢光期間發生多起車禍事故，顧立雄指出，未來會做好安全駕駛訓練，並讓官兵更熟悉相關路線，但任何意外都是屬於實戰化演習的一環，雖然不能因為實戰化就發生意外且視為不可避免，反而更要利用意外精進並強化相關驗證項目。

針對英國國防大臣希利（John Healey）提到，若台灣發生戰事，英國已經做好在太平洋地區作戰的準備。顧立雄指出，顯示他對於區域和平安全穩定的重視與關切，同時也對中國威權主義擴張感到憂心，足以顯示台灣應加強戰整備工作，並提升自我防衛與理念相近國家合作形成嚇阻，避免中國冒進行為。

媒體詢問，外界提及這次罷免失敗，是因中共滲透嚴重。顧立雄僅回覆，「我是來回答漢光演習的」。