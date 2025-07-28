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第2批M1A2T戰車凌晨抵台 板運至湖口裝甲兵基地

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
台灣對美採購的第2批42輛M1A2T戰車，今日凌晨零時10分左右由拖板車機動運出台北港區，轉運至位於新竹湖口的裝甲兵訓練指揮部。圖/讀者陳國銘提供
台灣對美採購的第2批42輛M1A2T戰車，今日凌晨零時10分左右由拖板車機動運出台北港區，轉運至位於新竹湖口的裝甲兵訓練指揮部。圖/讀者陳國銘提供

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台灣對美採購的第2批42輛M1A2T戰車，昨晚由國安輪運抵台北港，今天（28日）凌晨零時10分左右由拖板車機動運出港區，轉運至位於新竹湖口的裝甲兵訓練指揮部。

M1A2T戰車首批38輛已在去年12月循同一港埠抵台，並在7月10日於新竹坑子口訓場，展示120公厘戰車砲訓練彈射擊。

今天凌晨在警方、憲兵交通管制下，42輛M1A2T戰車蓋著帆布，陸續由拖板車載運自台北港區駛出，循61號快速道路機動。我國現已有80輛新型戰車。

M1A2T戰車目前規劃由裝甲584旅3個聯兵營接裝，每個營兩個連計28輛，3個營共84輛。269旅則將有1個營接裝1個連計14輛。兩個旅總計98輛，10輛由裝甲兵科教育訓練單位控管。

M1A2T 戰車 台北港

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