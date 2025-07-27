航空城博物館將開展 F-104實機陳列與修復過程皆亮點

桃園市政府文化局規劃在空軍前桃園基地成立「桃園市航空城博物館園區」，第一階段完成基地西南端原05跑道頭的警戒區，日前開放試營運的園區。其中最受矚目的亮點，就是從基隆役政公園移置，重新整修還原往日塗裝的4196號TF-104G戰鬥教練機。修復團隊表示，這架戰機經過40天的除鏽、修補、重新塗裝等修復過程，終於重現服役時的丰采。

F-104戰機曾經是西方世界最先進的攔截戰鬥機之一，為了追求高速和鑽升性能，特別設計猶如火箭般的細長機身和薄、短機翼，搭配粗壯的大馬力發動機，使得F-104的極速可達2倍音速，由於「黑科技」般的劃時代表現，問世之初曾被譽為「最後載人戰機」。

民國56年1月13日空軍2架F-104G戰機擊落兩架中共殲六戰機，成為海峽至今最後一場空戰。F-104服役近38年，始終是台海兩岸空軍高速性能的冠軍，雖然民國87年除役至今已20多年，但仍是許多資深航空軍事迷心中最喜愛的機種之一。

4196號機曾是國軍執行F-104最後一次飛行的兩架任務機之一，特別富有歷史紀念意義。多年來陳展在基隆市役政公園，去年基隆市政府將重新整建公園、歸還退役武器裝備，並傳出可能遭軍方拆解拍賣，恰巧桃園市籌設航空城博物館，終於促成讓這架戰機落腳桃園。

負責戰機搬運及修復的專業團隊負責人林為燁表示，這架戰機經過日曬雨淋超過25年，工作人員必須先以高壓水槍清理飛機表面的青苔、塵垢等，才能開始拆解為機鼻、機身、垂直尾翼及尾管、水平尾翼及左右主翼等五大部分進行吊運。更由於役政公園所在的山路蜿蜒，還必須先以大卡車將各部位載運下山再吊至大型拖板車，也出現戰機路經地狹路窄基隆市區的難得畫面。

林為燁說，戰機運抵桃園基地展開結構檢查、除鏽、修補、封膠等修理作業，這架戰機雖在戶外陳展多年，不過內部結構情況比想像中好，然而仍然有將近四成的表面有鏽蝕、漆面變質凸起等情況，必須先打磨去除舊的油漆，再以金屬膠、補土或金屬片修補鏽蝕破損的機體。

同時，修補過程中也要一併檢查機內結構是否受潮；機身蒙皮必須先噴防鏽底漆，再用封膠填補，才能確保阻絕水氣跑進機身內，最後以金屬補片覆蓋。林為燁說，為了確保防鏽效果，他還不惜下重本，選用比照現役軍機等級的封膠；光是打磨、修補就耗時將近30天，幾乎佔了大部分整修的工期。

除了修補結構外，如何恢復4196號機服役時期的塗裝也是修復團隊的另一項挑戰，文化局與團隊依據民國87年5月F-104戰機除役典禮當時來復原，從空優灰色的機身、國徽、編號到警示數字，甚至到正式開展前兩天，還在修正機尾隊徽藍天與美洲獅的顏色，只為力求還原服役時的原貌。