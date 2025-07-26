大二膽戰役75週年　金防部：民主自由堡壘不變

今年是大二膽戰役75週年，陸軍金門防衛指揮部今天在大膽島舉行紀念活動。金防部表示，大膽島已從童山濯濯變成綠蔭環抱，不變的是仍是中華民國前線，更是民主自由堅固堡壘。

民國39年7月26至27日發生大二膽戰役，當時共軍試圖攻下金門大膽島和二膽島。今年適逢大二膽戰役75週年，金防部指揮官黃先任中將今天上午赴大膽島主持紀念活動。

根據金防部新聞資料，今天紀念大會於大膽島生明廳舉行，會中共同回顧國軍戰史，以「傳承歷史榮光，砥礪軍人志節」、「貫徹國軍使命，捍衛國家安全」、「堅定愛國信念，成就軍人榮耀」，期勉大膽守備隊全體官兵體悟「我死則國生」精神，力行「知廉恥、辨生死、負責任、重氣節」軍人志節，堅定「忠於國家、忠於職守」信念。

紀念大會結束後，黃先任率官兵前往大二膽戰役紀念碑獻花，撫慰烈士忠魂永享安奉。

金防部表示，在國軍前輩苦心經營下，今天的大膽島，已從童山濯濯變成綠蔭環抱，從草木不生荒島，建設成為海上公園，唯一不變的是，仍然是中華民國的前線，更是民主自由的堅固堡壘。防區官兵將戮力實戰化訓練，矢志捍衛國家安全，貫徹軍人職責與使命。

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