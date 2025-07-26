漢光41媒體1173則報導創新高 國防部評有效提升「見軍率」
國軍漢光41號演習完成10天9夜操演，國防部長顧立雄周一將赴立法院進行檢討報告。根據國防部報告，今年演習期間發生8起行車事故，其中除2起民車追撞外，其餘屬於防護駕駛觀念、駕駛技術訓練、裝備妥善及機動路線勘查等原因。後續將加強訓練駕駛技能。
國軍漢光41號演習實兵操演本月中旬完成10天9夜的演練，國防部長顧立雄周一將受邀赴立法院外交國防委員會，分別就應對灰色地帶襲擾、快速反應備戰部署、強化戰略溝通機制、提升後備部隊戰力及建構重層防禦部署等五大面向提出檢討。
今年漢光演習期間發生多起軍、民車交通事故，引發各界討論，國防部在報告中指出，期間合計發生8起行車事故，經檢討分析，除2起民車追撞事故外，計有6起係因防護駕駛觀念、駕駛技術訓練、裝備妥善鑑濾及機動路線勘查等原因。
國防部表示，本次演習三軍地面部隊均採實車、實裝、實地方式，首次執行縱深地區機動部署及戰術運用作為演練，實際驗證部隊各項行動風險，獲取經驗參數。
國防部強調，後續將持續透過專長訓練、合格簽證、複式稽核及現地戰術作法，落實人員訓練，使所屬官兵均能熟稔作戰環境，實戰化磨練戰技與駕駛技能，降低意外事故肇生風險。
國防部並指出，演習期間採實作方式驗證國軍戰略溝通機制，整合運用部會政策宣傳管道，傳達「有準備，更安全」的全民防衛理念；並且動員軍媒，編組隨軍採訪記者，針對各演習課目，主動提供媒體或進行網路直播。
國防部統計，從7月1日國防部記者會後至20日，相關戰略溝通文宣成品、新聞，總觸及率1473萬5千餘次、按讚數65萬4千餘次，媒體報導1173則（其中外媒佔73則），均創歷來新高，有效提升「見軍率」，將國軍建軍備戰，勤訓精練實況讓國人及國際社會知悉。
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言