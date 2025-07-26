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漢光41媒體1173則報導創新高 國防部評有效提升「見軍率」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
漢光演習期間傳出多起交通事故，軍方分析屬於防護駕駛觀念、駕駛技術訓練、裝備妥善及機動路線勘查等原因。後續將加強訓練駕駛技能。記者周嘉茹／翻攝
漢光演習期間傳出多起交通事故，軍方分析屬於防護駕駛觀念、駕駛技術訓練、裝備妥善及機動路線勘查等原因。後續將加強訓練駕駛技能。記者周嘉茹／翻攝

國軍漢光41號演習完成10天9夜操演，國防部長顧立雄周一將赴立法院進行檢討報告。根據國防部報告，今年演習期間發生8起行車事故，其中除2起民車追撞外，其餘屬於防護駕駛觀念、駕駛技術訓練、裝備妥善及機動路線勘查等原因。後續將加強訓練駕駛技能。

國軍漢光41號演習實兵操演本月中旬完成10天9夜的演練，國防部長顧立雄周一將受邀赴立法院外交國防委員會，分別就應對灰色地帶襲擾、快速反應備戰部署、強化戰略溝通機制、提升後備部隊戰力及建構重層防禦部署等五大面向提出檢討。

今年漢光演習期間發生多起軍、民車交通事故，引發各界討論，國防部在報告中指出，期間合計發生8起行車事故，經檢討分析，除2起民車追撞事故外，計有6起係因防護駕駛觀念、駕駛技術訓練、裝備妥善鑑濾及機動路線勘查等原因。

國防部表示，本次演習三軍地面部隊均採實車、實裝、實地方式，首次執行縱深地區機動部署及戰術運用作為演練，實際驗證部隊各項行動風險，獲取經驗參數。

國防部強調，後續將持續透過專長訓練、合格簽證、複式稽核及現地戰術作法，落實人員訓練，使所屬官兵均能熟稔作戰環境，實戰化磨練戰技與駕駛技能，降低意外事故肇生風險。

國防部並指出，演習期間採實作方式驗證國軍戰略溝通機制，整合運用部會政策宣傳管道，傳達「有準備，更安全」的全民防衛理念；並且動員軍媒，編組隨軍採訪記者，針對各演習課目，主動提供媒體或進行網路直播。

國防部統計，從7月1日國防部記者會後至20日，相關戰略溝通文宣成品、新聞，總觸及率1473萬5千餘次、按讚數65萬4千餘次，媒體報導1173則（其中外媒佔73則），均創歷來新高，有效提升「見軍率」，將國軍建軍備戰，勤訓精練實況讓國人及國際社會知悉。

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