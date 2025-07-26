漢光檢討：明年教召採「原兵歸原位」原則 持續提升規模

國軍漢光41號演習完成10天9夜操演，國防部長顧立雄周一將赴立法院進行檢討報告。根據國防部報告，未來將增購HESCO等阻絕器材。國防部更宣示未來教召將採「特殊專長指名申請」和「原兵歸原位」等作法，明年也將持續提升教召規模，並擴大驗證縣市後備旅的全旅動員，同時將配發新式瞄準鏡、夜視鏡等裝備。

國軍漢光41號演習實兵操演本月中旬完成10天9夜的演練，總計動員2.2萬名後備軍人。國防部長顧立雄周一將受邀赴立法院外交國防委員會針對演習成果檢討進行專案報告，根據國防部報告，分別就應對灰色地帶襲擾、快速反應備戰部署、強化戰略溝通機制、提升後備部隊戰力及建構重層防禦部署等五大面向提出檢討。

國防部指出，軍方在演習期間逐次提升戰備等級，三軍各級部隊異地同時執行人員召返，啟動備戰部署機制，並以心理及網路作戰部隊之戰月溝通與資訊防護行動，應對共軍輿論戰、心理戰及法律戰等三戰作為。未來將指導各部隊落實訊跡管理及去識別化等戰力防護工作，確按聯合作戰計畫戰術位置實施分散部署。

同時，將持續採機動化、貨櫃化、模組化方式，執行物資分散囤儲、阻絕資材及水雷裝載運輸等後勤支援作業，同時協調交通部、內政部等部會研擬港口、灘岸及機場阻絕資材預置作法，並持續採購HESCO機動阻絕器材，加快關鍵要點阻絕設置時效。

針對後勤部隊戰力方面，國防部統計這次各部隊教召報到率達99.3%，依新式課表實施各項臨戰訓練計140小時，並同步完成206旅全旅動員效能驗測，經彙整招訓官兵的問卷調查，總體滿意度達85.2%，其中課程編排81.7%、教官授課87.5%、器材準備85.4%、選員政策80.2%

國防部指出，後備部隊教召，規劃從明年起採取「特殊專長指名申請」方式，滿足高階專長需求，同時採「原兵歸原位」原則，優先補充原單位、原專長職務，形成固定編組，並且統一實施14天教召訓練。另外，明年也將持續提升教召規模，同步執行守備旅、縣市後備旅的全旅動員效能驗證。

軍方也宣示，將依「常、後一致」標準，籌建守備、後備部隊單兵戰鬥裝備，視任務及專長配賦光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡與雷指器之新式步槍、頭戴式夜視鏡、戰鬥個裝及防毒面具等，藉新式科技裝備提升實質戰力。

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