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大罷免前夕中共24機艦擾台　國軍嚴密監控

中央社／ 台北26日電

首波罷免案投開票今天舉行，國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲17架次共機，其中8架次逾越海峽中線進入西南空域，並偵獲共艦7艘，總計中共24機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時20分至昨天下午2時25分，在台灣海峽空域偵獲中共12架次主戰機及無人機，其中3架次逾越台灣海峽中線。

國軍另於昨天上午8時35分至昨天上午10時10分，在台灣西南空域偵獲中共5架次主戰機及直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國軍 中共 國防部

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