國防部：206旅召訓滿意度85% 後備將配瞄準鏡新步槍

國軍「漢光41號」演習18日結束，國防部送交立法院的報告指出，經綜彙步兵206旅召訓官兵問卷調查，總體滿意度達85.2%；為提升後備戰力，將籌建守備、後備部隊單兵戰鬥裝備，視任務配賦含光學瞄準鏡的新式步槍、頭戴式夜視鏡等，藉新式科技裝備，提升實質戰力。

立法院外交及國防委員會28日將邀請國防部長顧立雄報告「漢光41號演習實施成果、檢討與後續策進作為」，並備質詢。國防部今天已將書面報告送交立委國會辦公室。

國防部指出，「漢光41號」演習實兵演練於9至18日採實兵、實地、實時、實裝、實況的實戰化訓練方式，操演全程以共軍各項犯台可能行動設計演習想定，誘導三軍各級部隊完成412項重要聯戰課目演練，有效達成本次演習訓練目標。

針對「漢光41號」演習實兵演練提升後備戰力的成果檢討，國防部指出，本次人力動員演習，優先選擇符合部隊建制所需軍種、專長人員實施教育召集訓練，整體報到率達到99.3%；自7月5日起，依新式召訓課表完整實施兵器教練、專長複訓、戰場經營及戰鬥教練等臨戰訓練課程，合計140小時，務實檢視戰力恢復作為，並同步完成陸軍步兵206旅全旅動員效能驗測。

國防部表示，經綜彙步兵206旅召訓官兵問卷調查，總體滿意度達85.2%，其中課程編排為81.7%、教官授課為87.5%、器材準備為85.4%、選員政策為80.2%。

對於提升後備戰力的策進作為，國防部表示，後備動員部隊教育召集，規劃自115年起採取「特殊專長指名申請」方式滿足高階專長需求，併採原兵歸原位原則，優先補充原單位、原專長職務，形成固定編組並統一實施14日教召訓練，藉以維持後備部隊戰力，明年「同心36演習」持續提升教育召集規模，並同步執行守備旅、縣市後備旅全旅動員效能驗證。

此外，國防部指出，依「常、後一致」標準，籌建守備、後備部隊單兵戰鬥裝備，視任務及專長，配賦含光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡與雷指器的新式步槍、頭戴式夜視鏡、戰鬥個裝及防護面具等，藉新式科技裝備，提升實質戰力。

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