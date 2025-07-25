快訊

世大運／超級搶十遭逆轉 林芳安／李羽芸網球女雙摘銀

泰國代總理放話！稱泰柬邊境衝突「恐演變成戰爭」 堅拒第3國調解

聽新聞
0:00 / 0:00

空軍高階將領異動！顏有賢任副司令 虞德忠升中將接政戰主任

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍新一波將官異動，教準部指揮官顏有賢將接任空軍副司令。圖／取自國防部直播
空軍新一波將官異動，教準部指揮官顏有賢將接任空軍副司令。圖／取自國防部直播

空軍高階將領8月將又有一波人事異動，據了解，空軍現任副司令江光華中將7月底屆齡退伍，遺缺將由空軍教準部指揮官顏有賢；並由空軍政戰主任董培倫接任教準部指揮官，政戰主任一職預計由空軍司令部督察長虞德忠少將升任，並晉升中將。

顏有賢為F-16飛官出身，曾任嘉義第4聯隊聯隊長，多次派遣F-16戰機執行攔截、驅離共機任務。同時空軍即將接裝F-16C/D Block70戰機，預料顏有賢也將擔任更吃重的督導角色。

空軍系統接連在今年7月丶8月進行多位中少將層級人員的調整，先是空軍作戰指揮部指揮官盧建中中將接任總督察長，通資次長鄧恩憐中將接任空作部指揮官，並由空軍司令部通資處長解駿山少將升任通資次長、晉任為空軍中將。接著在本月底則是新一波的中少將調整。

空軍新一波將官異動，空軍司令部督察長虞德忠預計將接任空軍政戰主任並晉升中將。圖／聯合報系資料照片
空軍新一波將官異動，空軍司令部督察長虞德忠預計將接任空軍政戰主任並晉升中將。圖／聯合報系資料照片

F-16 空軍 戰機

延伸閱讀

美長期支持 泰國軍力遙遙領先柬埔寨 空軍戰力更優勢

影／勇鷹教練機下周舉辦交機典禮 雷虎小組傳承換新機

2國軍力差多少？泰國、柬埔寨邊界爆衝突 泰軍人數和武器狂勝

前空軍上校辛澎生涉共諜纏訟多年 更三審判無罪確定

相關新聞

空軍高階將領異動！顏有賢任副司令 虞德忠升中將接政戰主任

空軍高階將領8月將又有一波人事異動，據了解，空軍現任副司令江光華中將7月底屆齡退伍，遺缺將由空軍教準部指揮官顏有賢；並由...

批美軍憑什麼指導漢光城鎮戰 李天鐸：應叫青鳥誓死護台

國軍漢光41號演習特重演練城鎮作戰，引發退役將領質疑，國安局退役上校李天鐸今天貼文，質疑派500個美軍，大搖大擺來到台灣...

蔣經國日記／妻借錢買戒指送女兒 蔣經國「幾欲流淚」

蔣經國聽蔣方良談起，要借錢才能買戒指給結婚的女兒蔣孝章，他曾在日記寫下「幾欲流淚」這種肯定疼惜的文字。蔣經國夫妻的生活中，蔣方良從不過問蔣經國的公事，更是少與關係複雜的社會人士往來，修繕家中臥室，蔣方良都要左思右想。

防中共「能源鎖喉」 學者認同：有核電 才有戰略韌性

針對美國海軍情報局前指揮官史都德曼建議，台灣至少要擁有一座核電廠，以阻礙共軍切斷台灣能源供應的可能性。清華大學特聘教授葉...

美前海軍情報官：台灣至少需要1座核電廠

台灣在中國大陸進犯的威脅之下，美國海軍情報局（ＯＮＩ）前指揮官史都德曼（Mike Studeman）廿三日表示，他支持台...

美前海軍情報官籲台至少有一座核電廠 學者：非常務實

美國海軍情報局（ONI）前指揮官史都德曼（Mike Studeman）在一場聽證會中建議台灣至少擁有一座核電廠，以期在衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。