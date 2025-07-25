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空軍高階將領異動！顏有賢任副司令 虞德忠升中將接政戰主任
空軍高階將領8月將又有一波人事異動，據了解，空軍現任副司令江光華中將7月底屆齡退伍，遺缺將由空軍教準部指揮官顏有賢；並由空軍政戰主任董培倫接任教準部指揮官，政戰主任一職預計由空軍司令部督察長虞德忠少將升任，並晉升中將。
顏有賢為F-16飛官出身，曾任嘉義第4聯隊聯隊長，多次派遣F-16戰機執行攔截、驅離共機任務。同時空軍即將接裝F-16C/D Block70戰機，預料顏有賢也將擔任更吃重的督導角色。
空軍系統接連在今年7月丶8月進行多位中少將層級人員的調整，先是空軍作戰指揮部指揮官盧建中中將接任總督察長，通資次長鄧恩憐中將接任空作部指揮官，並由空軍司令部通資處長解駿山少將升任通資次長、晉任為空軍中將。接著在本月底則是新一波的中少將調整。
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