批美軍憑什麼指導漢光城鎮戰 李天鐸：應叫青鳥誓死護台
國軍漢光41號演習特重演練城鎮作戰，引發退役將領質疑，國安局退役上校李天鐸今天貼文，質疑派500個美軍，大搖大擺來到台灣「指導」城鎮作戰？憑什麼？更質疑賴清德總統應該戴著狗熊、青鳥宣誓絕不落跑、誓死保衛台灣，否則只會被看手腳。
漢光41號演習特重演練「縱深防禦」、「持久作戰」及城鎮作戰，引發退役將領蘭寧利質疑忽略台灣特有的海島防衛特性；賴總統辦公室主任陳羿伶貼出穿著軍服照片並強調「打掉重練」也引發爭議。
李天鐸今天在臉書貼文，提出「李10問」批評穿軍服不像軍人「有種就獨立啊！」他強調，一個沒有縱深、勇氣、思想、戰爭概念，又是同文同種中國人的對手，想叫台灣變刺蝟，和推土機對抗，這種完全不同等級，所謂的戰爭？
李天鐸說，賴念力一天到晚，口口聲聲「台獨務實工作者」？請立正站好，穿上軍服、戴好鋼盔、手持衝鋒槍還有手榴彈，帶著狗熊、青鳥，把他們訓練好後，一起發誓：公開、正式宣告「台灣獨立」！誓以生命、拚命、絕不落跑、誓死保衛台灣！否則就只會被大家看破，只是在「臭彈」。
李天鐸貼文全文如下：
李10問 VS 賴10講 穿軍服不像軍人
有種就獨立啊！
演習視同作戰，為什麼？
演給外國人看，能證明什麼？想證明什麼？
什麼叫「韌性」？戰爭只有生與死，沒有輸贏，沒有韌性！
什麼叫城鎮作戰？焦土戰、毀滅戰、坦克大決戰，回到18世紀肉搏戰嗎？
無人機、電子戰、太空戰、電力戰，誰還跟你拚刺刀，打巷戰？
賴皮10講、熬成十全大補湯，賴念力用醫生的草藥語，當成軍中術語，卻翻譯成「為軍人調薪、飛機坐商務艙」，還會變身靱性作戰？師公、道兄啊、白活了、活死人！
他連穿軍服行舉手禮，都不會？
以後軍服乾脆改成道服吧！
美軍作戰；除了在武器、科技、擁有絕對優勢外才敢出兵！
在越南，被神出鬼沒的越軍，從地道、打得灰頭土臉，全面崩潰！
在韓戰，仗著大炮、空優、冰天雪地，被志願軍小米加步槍，不要命的人海戰術，打到聞風喪膽，想到就怕！
海島作戰，難道他們忘記塞班島、沖繩島，死了多少美國人？
今天：卻派500個美國軍人，大搖大擺來到台灣「指導」城鎮作戰？憑什麼？
一個沒有縱深、勇氣、思想、戰爭概念，又是同文同種中國人的對手，想叫台灣變刺蝟，和推土機對抗，這種完全不同等級，所謂的戰爭？
也只有顧立雄、吳釗燮之流的笨蛋，會蠱惑台灣年輕人，笨到去當軍人、上戰場，為什麼要打仗？打什麼戰？
看來只有靠著賴念力的法術，可以堅持，我建議：
聽得懂賴10講的狗熊、青鳥，在喝完十全大補湯後，效法曹興誠刺青「忠誠」兩字，去保衛台灣吧！
我不能說原諒他們，因為李登輝之後，台灣軍人在思想、本質上已經變成雜質。
賴小二過年一年不如一年，以前靠詐術，現在是念力加欺騙，既自嗨、還可以表演給外國人看，多麼光榮的儍瓜加笨蛋！反正台幣升值、災禍連連、生活苦不堪言，都不關總統的事，我住在萬里的鯉魚宮，現在誰敢說我是違建？
賴念力一天到晚，口口聲聲「台獨務實工作者」？
請立正站好，穿上軍服、戴好鋼盔、手持衝鋒槍還有手榴彈，帶著狗熊、青鳥，把他們訓練好後，一起發誓：公開、正式宣告「台灣獨立」！誓以生命、拚命、絕不落跑、誓死保衛台灣！
否則會被大家看破，你只是在「臭彈」（台語）、無三小路用啦！還搞什麼大罷免？
有種先罷自己啦！
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