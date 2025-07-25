快訊

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

小禎突切割6年造型師 向廠商致歉引波瀾！麥詩婷聲明曝光

預告「要回家了」後失聯…水電師傅疑觸電陳屍校園 妻抱幼孩崩潰痛哭

聽新聞
0:00 / 0:00

批美軍憑什麼指導漢光城鎮戰 李天鐸：應叫青鳥誓死護台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局退役上校李天鐸今天貼文指，賴清德總統應該戴著狗熊、青鳥宣誓絕不落跑、誓死保衛台灣，否則只會被看手腳。圖／聯合報系資料照片
國安局退役上校李天鐸今天貼文指，賴清德總統應該戴著狗熊、青鳥宣誓絕不落跑、誓死保衛台灣，否則只會被看手腳。圖／聯合報系資料照片

國軍漢光41號演習特重演練城鎮作戰，引發退役將領質疑，國安局退役上校李天鐸今天貼文，質疑派500個美軍，大搖大擺來到台灣「指導」城鎮作戰？憑什麼？更質疑賴清德總統應該戴著狗熊、青鳥宣誓絕不落跑、誓死保衛台灣，否則只會被看手腳。

漢光41號演習特重演練「縱深防禦」、「持久作戰」及城鎮作戰，引發退役將領蘭寧利質疑忽略台灣特有的海島防衛特性；賴總統辦公室主任陳羿伶貼出穿著軍服照片並強調「打掉重練」也引發爭議。

李天鐸今天在臉書貼文，提出「李10問」批評穿軍服不像軍人「有種就獨立啊！」他強調，一個沒有縱深、勇氣、思想、戰爭概念，又是同文同種中國人的對手，想叫台灣變刺蝟，和推土機對抗，這種完全不同等級，所謂的戰爭？

李天鐸說，賴念力一天到晚，口口聲聲「台獨務實工作者」？請立正站好，穿上軍服、戴好鋼盔、手持衝鋒槍還有手榴彈，帶著狗熊、青鳥，把他們訓練好後，一起發誓：公開、正式宣告「台灣獨立」！誓以生命、拚命、絕不落跑、誓死保衛台灣！否則就只會被大家看破，只是在「臭彈」。

李天鐸貼文全文如下：

李10問 VS 賴10講 穿軍服不像軍人

有種就獨立啊！

演習視同作戰，為什麼？

演給外國人看，能證明什麼？想證明什麼？

什麼叫「韌性」？戰爭只有生與死，沒有輸贏，沒有韌性！

什麼叫城鎮作戰？焦土戰、毀滅戰、坦克大決戰，回到18世紀肉搏戰嗎？

無人機、電子戰、太空戰、電力戰，誰還跟你拚刺刀，打巷戰？

賴皮10講、熬成十全大補湯，賴念力用醫生的草藥語，當成軍中術語，卻翻譯成「為軍人調薪、飛機坐商務艙」，還會變身靱性作戰？師公、道兄啊、白活了、活死人！

他連穿軍服行舉手禮，都不會？

以後軍服乾脆改成道服吧！

美軍作戰；除了在武器、科技、擁有絕對優勢外才敢出兵！

在越南，被神出鬼沒的越軍，從地道、打得灰頭土臉，全面崩潰！

在韓戰，仗著大炮、空優、冰天雪地，被志願軍小米加步槍，不要命的人海戰術，打到聞風喪膽，想到就怕！

海島作戰，難道他們忘記塞班島、沖繩島，死了多少美國人？

今天：卻派500個美國軍人，大搖大擺來到台灣「指導」城鎮作戰？憑什麼？

一個沒有縱深、勇氣、思想、戰爭概念，又是同文同種中國人的對手，想叫台灣變刺蝟，和推土機對抗，這種完全不同等級，所謂的戰爭？

也只有顧立雄、吳釗燮之流的笨蛋，會蠱惑台灣年輕人，笨到去當軍人、上戰場，為什麼要打仗？打什麼戰？

看來只有靠著賴念力的法術，可以堅持，我建議：

聽得懂賴10講的狗熊、青鳥，在喝完十全大補湯後，效法曹興誠刺青「忠誠」兩字，去保衛台灣吧！

我不能說原諒他們，因為李登輝之後，台灣軍人在思想、本質上已經變成雜質。

賴小二過年一年不如一年，以前靠詐術，現在是念力加欺騙，既自嗨、還可以表演給外國人看，多麼光榮的儍瓜加笨蛋！反正台幣升值、災禍連連、生活苦不堪言，都不關總統的事，我住在萬里的鯉魚宮，現在誰敢說我是違建？

賴念力一天到晚，口口聲聲「台獨務實工作者」？

請立正站好，穿上軍服、戴好鋼盔、手持衝鋒槍還有手榴彈，帶著狗熊、青鳥，把他們訓練好後，一起發誓：公開、正式宣告「台灣獨立」！誓以生命、拚命、絕不落跑、誓死保衛台灣！

否則會被大家看破，你只是在「臭彈」（台語）、無三小路用啦！還搞什麼大罷免？

有種先罷自己啦！

軍人 戰爭 李天鐸

延伸閱讀

這間店反罷免…被青鳥瘋狂出征 羅智強：善良台灣怎變如此仇恨？

微軟讓大陸工程師協助美軍 美國會議員要國防部說明

美軍魚鷹機緊急迫降日本北部 爭議機型事故不斷

影／國民黨推出反惡罷影片 酸青鳥假新聞、暗批賴總統雜質說

相關新聞

批美軍憑什麼指導漢光城鎮戰 李天鐸：應叫青鳥誓死護台

國軍漢光41號演習特重演練城鎮作戰，引發退役將領質疑，國安局退役上校李天鐸今天貼文，質疑派500個美軍，大搖大擺來到台灣...

蔣經國日記／妻借錢買戒指送女兒 蔣經國「幾欲流淚」

蔣經國聽蔣方良談起，要借錢才能買戒指給結婚的女兒蔣孝章，他曾在日記寫下「幾欲流淚」這種肯定疼惜的文字。蔣經國夫妻的生活中，蔣方良從不過問蔣經國的公事，更是少與關係複雜的社會人士往來，修繕家中臥室，蔣方良都要左思右想。

防中共「能源鎖喉」 學者認同：有核電 才有戰略韌性

針對美國海軍情報局前指揮官史都德曼建議，台灣至少要擁有一座核電廠，以阻礙共軍切斷台灣能源供應的可能性。清華大學特聘教授葉...

美前海軍情報官：台灣至少需要1座核電廠

台灣在中國大陸進犯的威脅之下，美國海軍情報局（ＯＮＩ）前指揮官史都德曼（Mike Studeman）廿三日表示，他支持台...

美前海軍情報官籲台至少有一座核電廠 學者：非常務實

美國海軍情報局（ONI）前指揮官史都德曼（Mike Studeman）在一場聽證會中建議台灣至少擁有一座核電廠，以期在衝...

影／勇鷹教練機下周舉辦交機典禮 雷虎小組傳承換新機

由我國自製的勇鷹高級教練機目前已經接裝超過43架，超過整體進度三分之二，最近有民眾發現勇鷹教練機頻頻在岡山、梓官一帶上空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。