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大罷免前中共34機艦船擾台 國軍嚴密監控

中央社／ 台北25日電

第1波罷免投票將於明天舉行，國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲26架次共機，其中24架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦7艘、公務船1艘，總計中共34機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時5分至昨天下午4時55分，在台灣海峽空域偵獲中共11架次主戰機及無人機，其中9架次逾越台灣海峽中線。

國軍並於昨天上午8時15分至今天凌晨4時40分，在台灣西南空域偵獲中共15架次主、輔戰機及直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國軍 中共 國防部

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