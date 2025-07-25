大罷免前中共34機艦船擾台 國軍嚴密監控

蔣經國聽蔣方良談起，要借錢才能買戒指給結婚的女兒蔣孝章，他曾在日記寫下「幾欲流淚」這種肯定疼惜的文字。蔣經國夫妻的生活中，蔣方良從不過問蔣經國的公事，更是少與關係複雜的社會人士往來，修繕家中臥室，蔣方良都要左思右想。

2025-07-25 07:30