美前海軍情報官：台灣至少需要1座核電廠

台灣在中國大陸進犯的威脅之下，美國海軍情報局（ＯＮＩ）前指揮官史都德曼（Mike Studeman）廿三日表示，他支持台灣能源多元化，不能只依賴液化天然氣，也認為說，台灣至少要擁有一座核電廠。

事實上，美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長谷立言今年三月間在接受媒體專訪及參加美國商會謝年飯致詞時均提及，能源是許多台灣公司和美國公司都非常憂慮的問題，台灣高度仰賴國外進口能源，而美國作為全世界最大的能源出口國，可以為台灣提供可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。

谷立言數度表態 助我發展核能

ＡＩＴ也在五月間台美關稅談判期間再次引述谷立言先前受訪談話重點發文重申，可協助台灣引進核能新興技術，也樂於助台解決核廢挑戰，引發立委關注，是否可擴大對美採購作為談判籌碼。谷立言數度公開表示「可助台發展核能」的談話，也引起不小討論。

美國國會及行政部門中國問題委員會（ＣＥＣＣ）廿三日舉行「與台灣同一陣線：反制中國政治戰」聽證會，邀請前美國海軍少將史都德曼、華府智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德和南加州大學國際關係學系助理教授黃韻琪出席；民進黨立委范雲也以視訊方式在會中發表談話。

史都德曼指出，中國現在在壓力測試台灣，透過包圍台灣的方式，展現出救援無法抵達台灣；史都德曼認為，這是一種心理戰，讓台灣失去自我防衛的希望。

在能源方面，史都德曼建議台灣應該要有多元化的能源供應，不能只仰賴液化天然氣，指台灣若過度仰賴液化天然氣，恐成為中國在危機爆發的時候針對的弱點。

史都德曼說，多元化能源對台灣至關重要，他同意台灣發展太陽能光電和風電的綠能政策，但他也相信台灣至少需要一座核電廠，以期在衝突時存活下去；史都德曼也說，台灣需要思考其他保持能源韌性的方法，以阻礙共軍切斷台灣的能源供應。

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