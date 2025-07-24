美前海軍情報官籲台至少有一座核電廠 學者：非常務實

美國海軍情報局（ONI）前指揮官史都德曼（Mike Studeman）在一場聽證會中建議台灣至少擁有一座核電廠，以期在衝擊中存活下去，阻止共軍切斷台灣能源供應的可能。清華大學特聘教授葉宗洸表示，此建議不僅務實，也非常了解台灣現況，若要等到美軍來支援，能源供應不中斷是台灣能否支撐下去的重要關鍵之一。

葉宗洸表示，史都德曼的說法「非常務實」，因為「台灣現在把幾乎所有的備援電力壓在天然氣上，這其實風險極高」。他強調，過去外界已多次示警，若台灣遭到海上圍堵，天然氣儲存天數的限制將迅速成為致命弱點。

目前台灣天然氣的安全存量僅約7到11天，不足以應付長期危機，葉宗洸表示，反觀核能發電的燃料安全存量可達18到36個月，即使在海上封鎖或交通中斷情境下，仍能穩定供電，「核燃料的長期儲存能力，正是它在緊急狀態下的最大優勢。」

史都德曼建議至少保有一座核電廠，並非要求以核能為主，而是呼籲保留基本的戰略韌性，葉宗洸說，政府應該認真考慮此建議，「因為我們現在幾乎沒有能夠在緊急時期撐得住的能源備援，你不能寄望天然氣在斷供後還能維持多久，尤其在兩岸局勢持續緊張的背景下。」

葉宗洸指出，俄烏戰爭是值得參考的案例，俄軍攻擊烏克蘭境內所有的火力發電機組，唯獨不敢攻擊核電機組，烏克蘭後來就靠核電維持最基本的供電。

燃氣機組與燃煤機主都是可能遭受攻擊的目標，從俄烏戰爭經驗來看，只有核電機組不會變成敵軍攻擊的目標，葉宗洸認為，美國這項至少維持一座核電廠的建議，非常務實，台灣若遭解放軍圍困、發生戰事衝突，屆時即使有再多的煤炭存量或天然氣存量也無濟於事。

封鎖台灣能源的戲碼，解放軍也盤算過，今年4月中共解放軍在一場軍演中，模擬通報轟掉位於高雄的永安天然氣接收站，對台灣施以能源鎖喉，學者早已示警，中共軍演目標凸顯我國能源安全的脆弱，政府應趁此機會檢討因應緊急情況的能源方案，現在美國軍方前將領也建議政府應重視能源韌性，不過，行政院還是決在核三重啟公投辯論中，站在反方。

商品推薦