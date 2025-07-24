影／勇鷹教練機下周舉辦交機典禮 雷虎小組傳承換新機
由我國自製的勇鷹高級教練機目前已經接裝超過43架，超過整體進度三分之二，最近有民眾發現勇鷹教練機頻頻在岡山、梓官一帶上空進行特技演練，同時還不斷噴出紅白藍國旗色煙霧，據了解空軍將在下周二在岡山空軍基地舉辦新、舊任雷虎隊員交接典禮，同時進行AT-3自強號、勇鷹高教機傳承儀式，據了解這將是「自強」高教機的畢業典禮，勇鷹教練機交機後也象徵空軍飛行訓練將進入歷史新階段。
空軍採購的66架勇鷹高教機預計明年底全數接收完畢，目前已經接裝43架、先前駐台東志航基地的同型機，今年3月起陸續進駐高雄岡山的飛行訓練指揮部，迎接新一批學官受訓，而原本採用AT-3自強號教練機的「雷虎小組」教官們也同步啟動換裝工作，最近更是密集進行多機編隊課目驗證。而服役超過40年的AT-3高級教練機，也將逐步汰除卸下任務、全面由勇鷹高教機擔負戰鬥組、部訓組飛行訓練，繼續培育新一代飛官生力軍。
軍方表示這項新、舊雷虎隊員的交接典禮安排在下周二29日舉行，儘管屆時可能有颱風攪局，雷虎小組教官們今天上午依然出動進行飛行訓練，也吸引大批飛機迷聞訊前來拍攝，上午除了有五架勇鷹高教機展開編隊大雁隊形，並噴出紅藍白國旗色彩煙，還有三架AT-3自強號教練機進行展演，另外有一架勇鷹採取低空高速翻滾動作，不斷在天空進行包括小轉彎，翻滾，高速鑽升等特技動作，要來致敬「自強」高教機的畢業典禮，再現往日歷史榮光。
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