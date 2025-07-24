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美軍前指揮官直言「台灣需要核電」 經濟部：須解決三大問題

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美軍前指揮官建議台灣需要核電廠，經濟部能源署回應表示，他也認同台灣的再生能源政策。聯合報系資料照
美軍前指揮官建議台灣需要核電廠，經濟部能源署回應表示，他也認同台灣的再生能源政策。聯合報系資料照

美國海軍情報局前指揮官史都德曼（Mike Studeman）23日在「與台灣同一陣線：反制中國政治戰」聽證會上表示，台灣至少要擁有一座核電廠，以阻礙共軍切斷台灣能源供應的可能性。經濟部能源署回應表示，史都德曼認為台灣應該考慮核電，但核電在台灣的發展還是須要解決三大問題：安全、核廢料可以處理，以及社會共識。

能源署副署長吳志偉23日表示，史都德曼在聽證會中建議，台灣應該要發展多元的能源供應，認同台灣發展光電及風電的綠能政策，再生能源屬於自產能源，發展再生能源的方向是正確的，但也說到提高能源供應韌性的分，應該要考慮核電。

吳志偉說，政府對於核電的原則有三，包括核能安全無虞、核廢有解，以及社會有共識，史都德曼在聽證會中的發言，對台灣再生能源的政策方向是肯定的。

核三廠今年5月停機，立法院通過核管法修法，賦予核三廠重啟機會，但還要等核安會修訂子法及相關核安檢查要求事項，台電才會就延役或重啟評估並決定是否提出申請。

不過，核三重啟公投案前的辯論會，台電董事長曾文生已被行政院指派為反方代表，若曾文生以反對核三廠重啟的立場為行政院辯論，則台電未來在核管法相關子法及安檢要求事項出爐後，是否提出核三延役或重啟申請，恐將陷入角色混淆爭議。

核電 美軍 核三廠 經濟部 再生能源

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