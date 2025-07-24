【重磅快評】太空港吃大電 陳其邁還有本錢多燒煤？

美國推動發展太空港計畫，AIT突然在臉書提及美台正洽談合作，屏東九棚有潛力升級為未來的太空港。屏東縣長周春米說樂見其成，希望將恆春半島打造為國家級的太空村，綠委鍾佳濱附和太空港越靠近赤道越好，兩人共同描繪美好願景；但民進黨人卻忘了，太空港和輝達一樣都是吃電怪獸，核三機組除役後，屏東可能得仰賴高雄供電，高雄市長陳其邁除了要多燒煤發電，恐怕頭殼也要抱著燒了。

AIT前天發新聞稿表示，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至2.5小時；休士頓的艾靈頓機場已擁有太空港執照，而台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港。但後來AIT又將「台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港」等文字刪除，引發外界揣測。

AIT突然宣布屏東九鵬要設太空港，外界難免質疑，為何我國重大太空計畫要由美國人宣布。國防院助理研究員許智翔即認為，九棚國家太空發射場才剛選址完成，美方就拋出合作訊息，可能想參與接下來的規畫、選商、技術取得；中華戰略學會資深研究員張競則指此舉像速食麵，以急就章步調推出，能否落實充滿變數。

儘管如此，AIT的神來之筆仍成為民進黨人士炒作的題材。周春米稱去年拜訪休士頓，交流太空發展相關議題，日前中央核定滿州鄉九棚村為國家火箭發射場域，看到AIT分享台美太空港議題非常興奮。綠委鍾佳濱也附和，指太空港要節省火箭成本，一定是越靠近赤道越好。

只是，理想很豐滿，現實卻總是很骨感。周春米、鍾佳濱舉臂歡迎太空港到屏東九棚之際，似乎忽略了太空港和輝達一樣同為吃電怪獸的現實，太空港建設少不了電力，太空載具發射和返回基地需要電力支持運作，太空港的照明空調、太空載具的儲存區域、導航通訊及安全系統等，電力需求龐大，以美國新墨西哥州太空港為例，官網就提到太空港需要大量電力維持運作。

問題來了，核三2號機除役後，屏東有足夠強大的供電能力嗎？核三廠2號機5月17日停機後，核能發電量歸零，該機組裝置容量為95萬瓩，原本一年發電量有83億度，全台發電占比約3%，並不算高，但如果從屏東縣來看，那又是一番不同的局面。

核三廠2號機除役前，屏東縣是電力輸出縣，一年發電有134億度，用電量僅52億度，換句話說，屏東過去是有餘力支援高雄等縣市；但核電歸零之後，屏東發電量僅50億度出頭，自用尚稱勉強，遑論外援，稍有閃失，還得陳其邁來支援。

以核三2號機除役前後為例，興達電廠燃煤機組啟動發電引爆議論，當時陳其邁就嗆說「各縣市的產業需要用電，請自己要有足夠的電力供應」，不應南電北送；陳並酸台中市發電295億度，用電卻高達350億度，約15%電力需仰賴他縣市供應.....，周春米聽在耳裡，難道不會有感覺嗎？那天屏東用電是不是也要看陳其邁的臉色？

當然，陳其邁還是會挺周春米，周屬新潮流，親英系的陳其邁正要壯大「邁盟」，與新潮流存在微妙競合關係，無論如何，陳其邁即使開罪黃偉哲說出「不應南電北送」的話，但絕不會說出南電不南送的話，以保留未來的合作空間。未來滿足屏東用電需求，正是陳其邁手中的籌碼之一。

只是，陳其邁這次護航台電啟動除役備用的燃煤機組燒煤發電，被批犧牲高雄人的肺，已經讓他很受傷，日後若要再故技重施以滿足屏東，陳其邁還有這個政治本錢嗎？

這個時間應該不會這麼早到來，之前有AIT處長谷立言表示可協助台灣引進核能新技術，今天還有美國前海軍情報局指揮官建議台灣至少要擁有一座核電廠，或許其中貓膩就藏在這裡。至於鍾佳濱說，太空港一定是越靠近赤道越好，以美國的太空港為例，休斯頓位於北緯29度，新墨西哥州的美利堅太空港位於北緯33度，屏東固然位於北緯22度，但地理優勢顯非關鍵所在。

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