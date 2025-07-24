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學者預警中共操作「資訊不在場證明」 伺機製造衝突

中央社／ 台北24日電

現代戰爭的資訊操弄涵蓋多種策略操作，國防院學者劉姝廷指出，研判中共將觀察學習俄羅斯「資訊不在場證明」作法，透過預防性指控、混淆受眾、推卸責任等手段，伺機製造衝突，混淆台灣與國際視聽，台灣在戰略溝通可以審慎使用預警策略。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所政策分析員劉姝廷近期以「『資訊不在場證明』：當代戰爭中的資訊操弄」為題，撰寫專文刊登於最新一期的「國防安全雙週報」。

劉姝廷指出，當代戰爭的資訊操弄涵蓋多種策略操作，「資訊不在場證明」（information alibis）被視為一種新穎且獨特的策略，而俄羅斯對敘利亞的軍事介入以及在俄烏戰爭中，都使用了資訊不在場證明。

針對資訊不在場證明的操作邏輯，劉姝廷指出，第一階段是「預防性指控」，預先指控對手實施其本要實施的行為；第二階段為「混淆受眾」，以假訊息使受眾認知陷入混亂而誤判；第三階段是「推卸責任」，掩蓋真相並主張不在場證明。

劉姝廷指出，衝突或是戰爭行為的因果關係往往並非「不證自明」，需要公正第三方花費時間與精力查證，俄羅斯操作資訊不在場證明，混淆視聽與推卸責任；對台灣而言，需要注意中共透過觀察與仿效俄羅斯的作為。

以今年4月14日中菲海警在南海爆發衝突為例，劉姝廷指出，中方即指控菲律賓海警違反國際法等行為，標籤化菲律賓海警，並稱中國海警「依法巡邏」強調正當性，未來中共可能再以保護漁民為由，與菲方發生衝突，營造混淆民眾與推卸責任的資訊操弄基礎；而中國海警近期頻繁襲擾台灣海域的情況下，政府可依衝突級別與影響程度，在戰略溝通上審慎使用預警策略

針對中共對台進一步作為，劉姝廷提到，中共持續擴大「台獨頑固份子」名單，點名台灣各界人士違反「反分裂國家法」等中國法律，對「台獨」公司、組織祭出制裁，上述作為都是屬於資訊不在場邏輯中的「預防性指控」階段，中共以法律和國家安全強化正當性，下一步或許將挑選時機製造台灣民眾反對台獨的訴求，甚至歡迎中共接管台灣。

劉姝廷指出，如此一來，中共對台軍事行動將能以維護台灣秩序與穩定為名，既混淆台灣與國際視聽，更將責任推卸給台灣政府，而近期中共學者高志凱主張使台灣發生「第二次西安事變」，此中共得以透過「保安」名義登陸台灣，訴諸輿論並強化正當性。

劉姝廷表示，雖然使台灣發生「第二次西安事變」，看似中共學者的個人激進言論，但也呼應「資訊不在場證明」的操作邏輯。

中共 衝突 台海 俄烏戰爭

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