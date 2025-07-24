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學者：台反無人機能量不足 應完善戰術及定點防護網

中央社／ 台北24日電

國防院學者賴達文今天指出，台灣反無人機能力不足，應加速採購多元偵測及硬殺設備，完善戰術層級（單兵及機械化部隊）及定點設施（軍營、陣地、關鍵基礎設施）防護網，並以現有儎台強化機動反制。

國防部智庫、國安全研究院國防戰略與資源研究所政策分析員賴達文，今天於即時評析專區撰文「台灣反無人機能力的缺口與強化」。

賴達文指出，漢光演習近日剛結束，演習過程中澎湖馬公基地連續多日遭無人機侵擾，且無法有效驅離反制，自民國111年金門無人機侵擾事件迄今，反無人機設備仍以干擾槍為主，雖預計今年底完成26套反無人機系統建置，但現行無人機運用變化多，威脅程度不亞飛彈，須思考如何強化反無人機能力。

賴達文強調，目前為承平時期，不論侵擾意圖為何，多數僅限觀測；若戰爭時期，早已造成嚴重破壞及傷亡。例如俄烏戰爭針對步兵、裝甲車及運補車使用自殺無人機攻擊，或以伊衝突中，伊朗首日即發射100台見證者-136（Shahed-136）無人機，對地面部隊傷害極大且會對防空系統形成壓力，因此須要更有效的偵測及攔截方式。

賴達文建議，目前台灣反無人機能力不足，應加速研擬採購多元偵測及硬殺設備，完善戰術層級（單兵及機械化部隊）及定點設施（軍營、陣地、關鍵基礎設施）的無人機防護網。

他提到，後續也應建置多元反無人機系統，將資料融合、整合建立統一C2平台，並提升AI辨識能力，增加攔截率及降低誤判；另外，現行針對無人機侵擾主要以通報警察單位蒐證，進行追查及軟殺方式，但依程序需處理時間，造成防護空窗期，應研擬修改法規，在侵入特定地區，如總統府、官邸、軍事陣地及關鍵基礎設施或特殊狀況時，可授權執行硬殺處置。

最後他強調，Skynex為烏克蘭評價極佳的短程防空系統，能高效率攔截俄羅斯無人機及巡弋飛彈，除可建置於外島及重要設施外，應考慮與萊茵金屬公司合作，以雲豹車體為基礎開發台版30mmSkyranger（30mm機砲為CM34使用的彈藥，可共用，無須另產或另購）。

國防部 無人機 漢光演習 俄烏戰爭

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