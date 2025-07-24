影／前桃園基地「05警戒區」今起試營運 機堡內展出F-104戰機

曾經守護台海空域的桃園空軍基地，歷經數十年的軍事歷史，於105年將其指定為市定古蹟，保存了包括七大古蹟簇群及逾60棟建築與設施。為了讓這段歷史活化為公共文化資產，桃園市政府文化局規畫成立「桃園市航空城博物館園區」，並採用分期修復策略，逐步推動基地的轉型與再利用。

今天111年啟動的「05警戒區」修復工程完工，成為該計畫的第一個完工古蹟，並被打造成桃園航空城的文化新地標，即日起至8月31日試營運，每周三至日的上午10點至下午5點歡迎民眾入場參觀。「05警戒區」包含4座機庫及1棟警戒室，開館策展兩大核心精神：「致敬空軍英雄」與「紀錄家園變遷」，藉由軍事軌跡與地方生活雙重主題，串聯過往與當下，呈現國家發展與地方生活之間的變化與對話。

「致敬空軍英雄」展區，1號機庫規畫為「實習飛行官：航空城軍史記憶展」，最大亮點是於機庫內實體展示曾為我國空軍主力戰力的F-104G(TF-104G)戰鬥教練機，是國軍最後一次執行F-104飛行任務的兩架座機之一，極具歷史紀念價值。特別感謝國防部與基隆市政府的協助，今年由桃園市政府接收後重新塗裝亮相，軍事航空迷們切勿錯過。展區亦展示基地警戒信號燈、戰術板等物件，以及養成空軍子弟的陳康國小歷史文物，見證軍事與生活的交錯記憶。

3號機庫特展「以志為翼．為國而翔：周至柔將軍的時代足跡」，展出我國一級上將、曾任空軍總司令及參謀總長的周至柔將軍文物。周將軍同時也是我國空軍現代化的奠基者，曾積極爭取國際合作，其中最具傳奇色彩的便是協調美國「飛虎隊」支援。此外，周將軍更曾榮獲國光勳章，此為我國最高榮譽的軍職勳章，至今僅有五人獲頒，也將在此次展覽中曝光。透過珍貴史料與物件展示，重現那段波瀾壯闊的空軍時代。

「紀錄家園變遷」展區，則聚焦於航空城都市變遷下的生活風貌，包括2號機庫與警戒室的「記憶飛行器：航空城歷史影像行動展」，經由文化局與合作團隊自110年以來，將近5年的田野紀錄，以平面攝影、紀錄片畫面呈現航空城拆遷過程中的家園紋理變遷，開展第一周周末首次於機庫內辦理期間限定的「機堡電影院」，為觀眾帶來獨特的觀影體驗，讓曾經封閉的軍事空間轉化為具有人文溫度的公共場域。

3號機庫的「再・見航空城：記住家的模樣」常設展，梳理這片土地不同時期的發展轉變，從時空不同的維度，完整閱覽桃園大園地區轉變為航空發展主軸的人文地貌變化。4號機庫的「展翼・共乘：社區共好展」，藉由邀請區內20組社區發展組織、特色店家、軍事航空愛好者等參與，呈現當地社群活力與多元合作模式。警戒室前將擺放 56隻黑貓公仔陣列，歡迎民眾拍照打卡，與黑貓互動留影！此外，園區內還藏有 15隻特殊造型的黑貓公仔，等民眾前來尋寶，只要找到並拍照打卡，即可兌換限量紀念小物！

桃園市政府文化局舉辦「05警戒區開館試營運系列活動」，讓社會大眾重新認識大園的歷史厚度與土地魅力，為未來古蹟活化與社區共融開啟新的篇章。除了豐富的策展內容外，試營運期間也將於每週末舉辦導覽、主題講座、手作體驗等活動，讓軍事歷史與生活記憶不再被塵封，而是轉化為民眾參與的公共文化平台。

「05警戒區開館試營運系列活動」自7月24日至8月31日，每周三至周日上午10點到下午5點開放民眾入場參觀，更多資訊與各活動報名資訊可至「藝遊桃園—桃園市政府文化局」及「FB粉絲專頁『航空城博物館園區─05警戒區』」臉書粉絲專頁查詢。 最大亮點是於機庫內實體展示曾為我國空軍主力戰力的F-104G(TF-104G)戰鬥教練機，是國軍最後一次執行F-104飛行任務的兩架座機之一，極具歷史紀念價值。記者季相儒／攝影 警戒室前將擺放 56隻黑貓公仔陣列，歡迎民眾拍照打卡，與黑貓互動留影。記者季相儒／攝影 1號機庫展區亦展示基地警戒信號燈、戰術板等物件。記者季相儒／攝影 1號機庫規畫為「實習飛行官：航空城軍史記憶展」。記者季相儒／攝影 今天111年啟動的「05警戒區」修復工程完工，成為該計畫的第一個完工古蹟，並被打造成桃園航空城的文化新地標，即日起至8月31日試營運，每周三至日的上午10點至下午5點歡迎民眾入場參觀。記者季相儒／攝影 1號機庫內實體展示曾為我國空軍主力戰力的F-104G(TF-104G)戰鬥教練機。記者季相儒／攝影

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