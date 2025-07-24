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桃前空軍基地05警戒區開放 張善政：對岸盼這珍稀文資

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃前空軍基地05警戒區開放。記者鄭國樑／攝影
桃前空軍基地05警戒區開放。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府修護市定古蹟空軍桃園基地，今天啟用05警戒區，並以「風起 05」為主題，策畫6大展區，搭配多場導覽、體驗與互動活動試營運，市長張善政、行政院前院長劉兆玄等人參加啟用典禮，肯定前空軍基地對外開放，也開創歷史與當代對話的新場域。

張善政致詞時，特別介紹3號機庫特展「以志為翼．為國而翔：周至柔將軍的時代足跡」，表示該館展出一級上將、曾任空軍總司令及參謀總長的周至柔將軍文物，能在基地展出相當不容易，因為對岸大陸以高額報酬，一直希望家屬能把周至柔將軍所有的歷史文物移到大陸保存，但是家屬不為所動，當初跟他接洽的時候，他還沒有公職身分，當選市長後，也給了桃園市政府這個機會，全力維護保存珍貴的歷史資料及文物，劉兆玄是空軍子弟，強調文物的保存還有整個前空軍基地開放參觀，在文化及歷史都有很大的意義。

文化局說明，周至柔我國空軍現代化的奠基者，曾積極爭取國際合作，其中最具傳奇色彩的便是協調美國「飛虎隊」支援。此外，周至柔更曾榮獲國光勳章，此為我國最高榮譽的軍職勳章，至今僅有5人獲頒，也將在此次展覽中曝光。透過珍貴史料與物件展示，重現那段波瀾壯闊的空軍時代。

文化局表示，空軍前桃園基地曾守護臺海領空，2016年公告為市定古蹟，保存7大古蹟簇群，60餘棟建築與設施物。由於古蹟建物眾多，且涉及航空城都市計畫，市府以成立「桃園市航空城博物館園區」為目標，分期分區推動修復工程；2022年啟動「05警戒區」修復，作為第一處修復完成的古蹟，率先變身成為桃園航空城計畫，首處發展都市藝文與保存歷史記憶的文化基地。

「05警戒區」包含4座機庫及1棟警戒室，開館策展兩大核心致敬空軍英雄，與紀錄家園變遷，藉由軍事軌跡與地方生活雙重主題，串聯過往與當下，呈現國家發展與地方生活之間的變化與對話。

「致敬空軍英雄」展區1號機庫規畫為「實習飛行官：航空城軍史記憶展」，最大亮點是於機庫內實體展示曾為我國空軍主力戰力F-104G（TF-104G）戰鬥教練機，是國軍最後一次執行 F-104 飛行任務的兩架座機之一，極具歷史紀念價值。張善政感謝國防部與基隆市政府的協助，今年由桃園市政府接收後重新塗裝亮相，軍事航空迷們切勿錯過；展區亦展示基地警戒信號燈、戰術板等物件，以及養成空軍子弟的陳康國小歷史文物，見證軍事與生活的交錯記憶。

「05 警戒區開館試營運系列活動」自 7 月24日至8月31日，每周三至周日上午10點到下午5點開放民眾入場參觀，更多資訊與各活動報名資訊可至藝遊桃園—桃園市政府文化局，及FB粉絲專頁航空城博物館園區─05警戒區查

詢。

桃前空軍基地05警戒區開放，前參謀總長空軍英雄周至柔的文物是亮點，大陸方面一度出高價想取得珍貴的歷史文件資料。記者鄭國樑／攝影
桃前空軍基地05警戒區開放，前參謀總長空軍英雄周至柔的文物是亮點，大陸方面一度出高價想取得珍貴的歷史文件資料。記者鄭國樑／攝影
桃前空軍基地05警戒區開放，展出黑貓中隊相關文物和作品。張善政記者鄭國樑／攝影
桃前空軍基地05警戒區開放，展出黑貓中隊相關文物和作品。張善政記者鄭國樑／攝影
桃前空軍基地05警戒區開放，張善政、劉兆玄在開幕典禮說了幾則和基地有關，外界不容易聽到的真實故事。記者鄭國樑／攝影
桃前空軍基地05警戒區開放，張善政、劉兆玄在開幕典禮說了幾則和基地有關，外界不容易聽到的真實故事。記者鄭國樑／攝影

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