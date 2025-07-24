因應軍事革新 國防醫學院114學年改名國防醫學大學

因應重大軍事事務革新，並提升與國內外醫學校院競合對等性，經教育部同意，國防醫學院自114學年度8月1日起改名為「國防醫學大學」。國防部昨天發布國防部令，修正「國防醫學院組織規程」，名稱並修正為「國防醫學大學組織規程」。

針對改名原因，國防部於組織規程修正總說明指出，為因應重大軍事事務革新，提升國防醫學院與國內、外其他醫學校院競合對等性，因應招生、師資培育、延攬研發人才等教育競爭必須推動事項，以強化軍陣醫學發展量能，支援建軍備戰任務，因此經教育部於7月1日同意自114學年度起改名為「國防醫學大學」。

國防醫學院目前的英文校名為「National DefenseMedical Center」，根據校方目前已公布的新版校徽，國防醫學大學的英文名稱將為「National DefenseMedical University」，校名將自114學年度起（8月1日）正式改名。

國防醫學大學組織規程明定，國防醫學大學設預防醫學研究所、衛勤訓練中心、學院、源遠書苑、學系（科）、學程、研究所、中心、室、學員生大隊、勤務隊。

規程並明定，國防醫學大學置校長1人，少將，綜理校務；副校長、教育長、政戰主任各1人，均為上校，襄助校長處理校務；校長得以文職人員聘任，採任期制，就具備教授資格者任之，其任期、遴選及去職規定，由國防部定之。副校長、教育長得由教師兼任之。

根據修正後的國防醫學大學組織規程，為提升研發單位組織層級，將「研究發展室」修正為「研究發展處」，並增列各學院、源遠書苑與其所屬學系（科）、中心、室主管職位及其任期制規定。

根據國防醫學院官網介紹，國防醫學院創立於1902年，是中華民國軍事院校歷史最悠久的學府，學院的前身為軍醫學校，1947年6月1日與戰時衛生人員訓練所及其分校、分所等13個單位，合併組成國防醫學院於上海江灣，為醫學中心制，之後於1949年，隨政府遷台。

商品推薦