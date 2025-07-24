軍人升艙等沒編預算遭批「拗」航空公司 交通部長：是愛軍敬軍理念

海巡署爭取預算置換熱像儀，提升光電偵搜、熱像偵測距離。立委陳永康想考察，海巡署卻不給看。現在熱影像系統採購對象變成好像只是唯一一家，為何不能考察裝備效益？ 目前是海巡熱像儀採購獨鍾SEAFLIR產品，中科院帶著光電偵搜裝備的成績單爭取認同。國防自主與國際競爭，是一場永遠的競爭。

2025-07-24 07:30