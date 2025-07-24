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軍人升艙等沒編預算遭批「拗」航空公司 交通部長：是愛軍敬軍理念

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
交通部長陳世凱（左）、觀光署長陳玉秀（右）就「我國觀光旅遊市場概況及國軍搭乘交通工具優惠措施規畫情形」上午赴立法院進行專案報告及備詢。記者林俊良／攝影
交通部長陳世凱（左）、觀光署長陳玉秀（右）就「我國觀光旅遊市場概況及國軍搭乘交通工具優惠措施規畫情形」上午赴立法院進行專案報告及備詢。記者林俊良／攝影

賴清德總統日前拋出國軍搭機艙等升級引發議論，上午多位立委關注質詢，交通部長陳世凱答詢表示「交通部沒編列預算」，遭立委批評此舉就是要「拗」航空公司，但陳世凱回「沒有拗，這是愛軍敬軍的理念」。

賴清德總統7月1日發表「團結國家十講」第4講時提出，除7月1日起國際線軍人可享優先登機禮遇，更要求交通部爭取讓軍人可自動升等，此言論一出引發社會議論，交通部則表示，會與各航空公司積極溝通協調，如今已溝通快1個月，至今尚未有下文。

交通部今赴立法院交通委員會進行專案報告，會中多位立委質詢軍人艙等升級問題。立委林國成認為軍優政策立意良善，但呼籲莫匆忙上路，這是重大議題，且除了軍人對國家有貢獻，警消難道就沒有貢獻嗎？認為軍優政策要有長遠規畫。

賴清德總統日前拋出國軍搭機艙等升級引發議論，交通部今赴立法院交通委員會進行專案報告，立委林國成（圖）認為軍優政策立意良善，但呼籲莫匆忙上路，這是重大議題，且除了軍人對國家有貢獻，警消難道就沒有貢獻嗎？認為軍優政策要有長遠規畫。記者林俊良／攝影
賴清德總統日前拋出國軍搭機艙等升級引發議論，交通部今赴立法院交通委員會進行專案報告，立委林國成（圖）認為軍優政策立意良善，但呼籲莫匆忙上路，這是重大議題，且除了軍人對國家有貢獻，警消難道就沒有貢獻嗎？認為軍優政策要有長遠規畫。記者林俊良／攝影

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