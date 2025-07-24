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黃國昌：涉百億採購弊案國策顧問曾見賴總統 提「國家隊」撈預算

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國策顧問陳國欽涉入國防百億採購弊案，民眾黨立委黃國昌今天揭發案件時序。圖／取自黃國昌臉書
國策顧問陳國欽涉入國防百億採購弊案，民眾黨立委黃國昌今天揭發案件時序。圖／取自黃國昌臉書

針對國策顧問陳國欽涉入國防百億採購弊案，民眾黨立委黃國昌今天表示，如此明目張膽的「對價交換」，不僅是違反相關法規，而是在行使公權力利益輸送，涉及貪汙的行收賄重罪，而陳國欽更曾經「面見」賴清德總統，打算利用「國家隊」的口號大撈國防預算。

「這不是有對價關係的行賄，什麼才是有對價關係的行賄？」黃國昌上午在臉書發文指出，陳國欽經營的興采實業涉入國防百億採購弊案，消息一出引發社會譁然，然而整起弊案臭不可聞，絕對不是獨董辭職、國防部重新辦理採購就可以算了。

黃國昌說明，整起採購弊案始於今年4月2日，國防部公告採購評選委員名單，曾經負責口罩國家隊的經濟部官員洪輝嵩在列，五天後興采實業公告受理獨董提名。4月17日，興采實業公告獨董被提名人名單，洪輝嵩赫然在列；6月9日，國防部召開評選會議，興采實業被評為序列第1的優勝廠商，四天後興采實業公告洪輝嵩當選獨董。

黃國昌說，如此明目張膽的「對價交換」，不僅是違反「政府採購法」與「採購評選委員會審議規則」等法規，而是明擺著在行使公權力中之利益輸送，早已涉及貪汙的行收賄重罪，然而國防部卻打算放水包庇，「非得等到我昨天公開揭發弊案，才匆匆試圖斷尾求生。」

黃國昌還說，國防部除了忌憚這位當朝權貴的影響力，陳國欽在本案招標過程更曾經「面見」賴總統，直接建議政府建立「軍工紡織品 A team」，再次打算利用「國家隊」此等口號，大撈人民支持國防的預算，這種赤裸裸的貪汙行賄，才是真正必須嚴肅究辦。

不過，黃國昌也質疑，面對有賴總統撐腰的綠色權貴，體察上意的台北地檢署，這次是否又要選擇跪下。

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