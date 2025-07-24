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軍人艙等升級交部沒編預算 陳世凱：沒有拗 是敬軍理念

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱到立法院備詢。 圖／聯合報系資料照片
交通部長陳世凱到立法院備詢。 圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前拋出國軍搭機艙等升級引發議論，多數立委關注衍生的成本誰來吸收，交通部長陳世凱今表示「交通部沒編列預算」，遭立委洪孟楷批此舉就是要「拗」航空公司，但陳世凱回：「沒有拗，這是愛軍敬軍的理念」。

賴清德總統7月1日發表「團結國家十講」第4講時提出，除7月1日起國際線軍人可享優先登機禮遇，更要求交通部爭取讓軍人可自動升等，此言論一出引發社會議論，交通部則表示，會與各航空公司積極溝通協調，如今已溝通快1個月，至今尚未有下文。

交通部今赴立法院交通委員會進行專案報告，會中多位立委質詢軍人艙等升級問題。立委林國成認為軍優政策立意良善，但呼籲莫匆忙上路，這是重大議題，且除了軍人對國家有貢獻，警消難道就沒有貢獻嗎？認為軍優政策要有長遠規畫。

立委魯明哲說，軍人艙等升級是重大政策，難道不用事先溝通嗎？民航局長何淑萍表示，7月16日有開會，會中主要討論軍人優先登機的滾動機制，因為推動後有些建議；升等部分目前還在聽取意見，仍在研議中。魯明哲進一步問，開會前有與業者溝通嗎？何淑萍說，升等議題較複雜，內部還沒定案前，不會找業者討論。

洪孟楷指出，距離賴總統提出軍人艙等升級、交通部與航空公司討論近1個月，至今沒有下文，當初賴清德總統提出這個政策前，是否有與航空公司溝通過；陳世凱回應，4、5月時就有溝通。

洪孟楷再問，未來若艙等升級政策上路，衍生成本誰來吸收？交通部是否有編列預算來補助？陳世凱回應，交通部沒有編列預算；洪孟楷直指，這代表你們就要拗航空公司吸收，陳世凱則說，沒有拗，這是基於愛軍敬軍的理念。

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