36架次共機越中線擾台 國軍嚴密監控應處

曾經守護台海空域的桃園空軍基地，歷經數十年的軍事歷史，於105年將其指定為市定古蹟，保存了包括七大古蹟簇群及逾60棟建築與設施。為了讓這段歷史活化為公共文化資產，桃園市政府文化局規畫成立「桃園市航空城博物館園區」，並採用分期修復策略，逐步推動基地的轉型與再利用。

2025-07-24 12:52