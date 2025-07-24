前情報官：北京政治戰涉暗殺 美應助台升級安全查核

前海軍情報官史都德曼今天在美國國會指出，北京傾全國力量，試圖讓台灣民眾相信「統一是必然，抵抗是徒勞」，手段包括收編網紅及動員犯罪組織，執行騷擾及可能的暗殺行動等，建議美國幫助台灣升級安全查核制度。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）上午舉行「與台灣同一陣線：反制中國政治戰與跨國鎮壓」聽證會，前美國海軍情報局（ONI）指揮官史都德曼（Mike Studeman）等出席。與會者3度提到副總統蕭美琴上任前訪問捷克，期間遭中方人員尾隨，險釀車禍的事件。

史都德曼上午表示，自己從軍35年，曾在2021年受國家安全會議（NSC）和國防部長辦公室（OSD）指示，飛往台北向時任總統蔡英文簡報中共於全面入侵前可能採取的軍事行動，成為40多年來首位訪台的現役二星將領。

他隔年再度訪台，就俄羅斯入侵烏克蘭的經驗教訓進行簡報，期間強調台灣如果只專注於由外而內的戰略，以軍事力量強化外部防護，是無法存活的，必須同時投入同樣的努力來強化核心防禦，以防範內部威脅。

史都德曼指出，他當時對蔡英文說，幾十年來，中共政治戰的運作已造成台灣內部的弱點，而中共在試圖接管台灣時絕不會猶豫利用這些弱點。

「北京的政治戰行動是持續不斷、無所不在且全面性的」。他指出，中共目標在於孤立台灣、削弱台灣國內對名義上或實質獨立的支持，並軟化台灣人民對併吞的抵抗意志。

他將北京的政治戰形容為高度策畫、相互連結且多層次的行動，包含「白」、「灰」及「黑」3種手段。白色手段具公開性質，涉及外交、官媒、宣傳、軍事行動與貿易關係等。

灰色或半公開手段方面，史都德曼說，包含中國海警及海上民兵對海域的侵擾、利用外媒散布和強化錯誤資訊、資助與操縱政黨、提供政界人士、學者、記者與學生低廉中國參訪團，讓他們受到統戰部代表的影響，還有收編社群網紅與名人等。

黑色或秘密手段包括安插情報人員從事情蒐或破壞，吸收退役憲兵與海巡人員、組建潛伏小組（sleeper cells）與武器庫、啟動攻擊型網路行動，以及動用三合會等犯罪組織，執行從騷擾到潛在暗殺等任務。

史都德曼並提出美國可以幫助台灣因應前述威脅的建議，包括有策略性地減少台灣在國際上遭孤立的情形，及在顧及台灣政治與產業現實下，進一步鼓勵台灣提高國防支出占比。

他也建議美方協助台灣升級其機密安全審查系統（classified clearance system），及採用更先進的內部威脅偵測技術。

安全審查系統是指管理與審核哪些人員有權接觸敏感情資的制度，例如美國的安全許可（securityclearance）系統。

史都德曼於書面證詞中進一步指出相關作法，包括檢視機密分類類別、背景調查審核，以及建立足以提升透明度與問責的執法機制，用以保護敏感資訊並處理未經授權的洩密行為。

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