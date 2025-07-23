軍備局採購新一波5款軍用商規無人機 明年起買4萬8千架

國防部軍備局公布新一波軍用商規無人機的採購招標需求，計畫在明後年將採購5款無人機，總數量達到4萬8750架，規格包括長、短程定翼機、旋翼機，以及垂直起降定翼型無人機。

國防部軍備局生產製造中心昨天透過政府採購網公布新一波無人機徵求案，再徵求5款軍用商規無人機，徵集國內廠商提供符合需求的機型以供評選。總採購數量達4萬8750架，交付時間集中在明後兩年（115-116）內籌獲完畢。

軍備局從2023年起採購首批5種軍用商規無人機標案，總數約3000多架，預計今年底開始陸續結案，日前賴總統視導漢光演習，海軍就曾展示新運交的「陸用型監偵無人機」。

根據政府採購網的招標公告，國防部軍備局生產製造中心規劃明年將採購1萬1270架無人機、後年採購3萬7480架無人機，共計4萬8750架。這5款無人機尚未賦予名稱與用途，目前僅以甲乙丙丁戊代稱，不國防部根據需求明確列出規格。

其中甲式為規格為多軸旋翼垂直起降，導控距離6公里以上、影像及傳輸距離6公里以上，可額外酬載2.5公斤以上重量並滯空7分鐘，空載（含光學酬載）可飛行、滯空30分鐘以上。預計115年採購7500架、116年2萬6500架。

乙式規格為多軸旋翼垂直起降，導控距離25公里以上、影像及數據傳輸25公里以上、滿載飛行及滯空時間60分鐘以上（滿載為包含光學酬載及10公斤額外酬載）115年採購1100架、116年採購3200架。

丙式為定翼型無人機，採彈射方式啟動，機體為組合式可拆解收納，導控距離90公里以上、影像及傳輸距離90公里以上，具盤旋功能，滿載飛行及滯空時間2小時以上（滿載為包含光學酬載及10公斤額外酬載）且航程達180公里以上。預計115年採購970架、116年2980架。

丁式為定翼型無人機，採彈射方式啟動，機體為組合式可拆解收納，導控距離30公里以上，影像及傳輸距離30公里以上，具盤旋功能，滿載飛行及滯空時間30分鐘以上（滿載為包含光學酬載及2.5公斤額外酬載）且航程達30公里以上。115年需求1350架、116年4450架。

戊式為垂直起降定翼型無人機，機體為組合式可拆解收納，起降期間可抗5級風以上，導控距離100公里以上、影像及數據傳輸距離100公里以上，具盤旋功能，滿載飛行及滯空時間達2.5小時以上（含光學酬載，且飛行間平均時速大於80公里以上）。預計115年採購350架、116年350架。

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