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第2批42輛M1A2T戰車 26日深夜抵達北部港口

中央社／ 台北23日電

首批38輛M1A2T戰車已在去年抵台，並在本月實彈射擊120公厘戰車砲，知情人士今天證實，第2批42輛戰車，預計26日深夜透過船運抵達北部港口，並循去年模式板運至新竹裝訓部。

陸軍有約千輛戰車，包括CM-11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用逾20年，除購置新引擎換裝於M60A3戰車外，陸軍編列新台幣405億2415萬元，並於民國108年至116年持續預算，對美採購108輛被譽「地表最強戰車」的M1A2T戰車，駐防六軍團，衛戍北部地區。

首批38輛M1A2T已在去年12月抵台，並在7月10日於新竹坑子口訓場實施120公厘戰車砲實彈射擊，一共出動4輛車、射擊19發，且標靶為仿製中共戰車正面外型，藉獵殲（Hunter-Killer）系統，全數命中目標。

知情人士向中央社證實，第2批的42輛M1A2T戰車，預計將於7月26日深夜透過船運抵台，依循去年模式，以板運方式運至新竹湖口裝甲兵訓練指揮部，但是否會受颱風因素延宕，仍在密切觀察中。最後一批28輛，則預計明年中前交付。

M1A2T 戰車 新竹 陸軍 中共

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