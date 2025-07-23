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籲政府與診所合作！學者盼「強化醫療韌性」 成戰時醫療網

中央社／ 台北23日電

國軍「漢光41號」演習實兵操演，曾實施戰時大量傷患救護及後送收治演練。國防院學者賴達文指出，從俄烏戰爭經驗，城市有可能遭敵軍包圍，呼籲政府與基層診所合作，增加醫療物資存放點，形成戰時醫療網，強化醫療韌性。

國軍「漢光41號」演習實兵操演9日至18日舉行，數個作戰區曾實施戰傷救護暨大量傷患後送演練，強化戰場醫療應變能力。國防安全研究院國防戰略與資源研究所政策分析員賴達文近期以「現代戰場破片防護與戰傷醫療後送」為題，撰寫即時評析刊登於國防院官網。

賴達文指出，破片傷害大部分由各種爆炸性武器造成，俄烏戰爭的統計，約有80%傷害是破片造成，顯示現代戰爭之下，遠程或爆炸性武器，產生的破片傷亡大於槍戰中的傷亡，且破片傷害通常是複合型創傷，除了增加戰場急救的困難，也會對醫療量能產生壓力。

對於現行戰場醫療及後送，賴達文指出，目前的傷員後送機制是由醫護兵或是同袍，針對傷員進行傷口緊急處理後，拉離火線並後送野戰醫療區照護分檢，穩定傷員狀況後，再送至地區醫院，這個程序在後送補給路線安全的情況下，可快速有效的將傷員後送治療。

然而，賴達文舉例，城鎮作戰的補給線容易被截斷，例如俄烏戰爭馬立波（Mariupol）的烏軍遭到俄軍包圍，截斷補給線，導致糧食、醫材及彈藥無法進入，傷員亦無法送至其他醫院救治。

賴達文指出，雖然台灣與烏克蘭的情況不盡相同，但台灣都市的巷弄街道亦能讓解放軍繞行包圍，或是後送車隊遭攻擊必須繞路，都可能導致傷員延遲後送，因此應善加利用台灣整體醫療院所進行應變，例如台北市在2024年底共計有3964家診所，包含牙醫、聯合診所、醫美診所等，具備基本醫療器材及藥物。

賴達文表示，在無法確定後送路線安全與否的情況下，這些診所除能設立臨時據點外，其設備與藥品將有助於增加傷員的存活率，因此建議國防部及衛福部應與地方政府的衛福機關合作，篩選有意願且可緊急安置及分類傷員的診所，增加醫療物資存放點，形成點線面的戰時醫療網，減少因補給路線中斷造成的生命損失，並減少大型醫院的壓力，強化醫療韌性。

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